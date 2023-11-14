Коли відзначати Введення в храм Пресвятої Богородиці за новим календарем
Відколи Україна перейшла на новоюліанський церковний календар, кілька важливих православних свят змінили свої дати на 13 днів назад. Тож тепер їх варто відзначати по-новому.
РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, коли тепер святкувати Введення в храм Пресвятої Богородиці.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Нова дата свята
У листопаді 2023 року відповідно до нового церковного календаря Введення в храм Пресвятої Богородиці відзначають 21 листопада. Раніше це свято припадало на 4 грудня.
Так само дати змінили:
- початок Різдвяного посту - 15 листопада
- День святої великомучениці Катерини - 24 листопада
- День святого апостола Андрія Первозванного - 30 листопада
Традиції та заборони свята
У цей день заведено читати молитви та відвідувати богослужіння. Вагітні жінки моляться про вдалі пологи, а бездітні просять у вищих силах дитину.
Також існує традиція приводити дітей до храму на першу в житті сповідь. Важливо провести це свято разом із сім'єю.
А от ці справи краще відкласти на інший день:
- веселитися
- виконувати тяжку роботу
- шити та в'язати
- укладати шлюби та вінчатися. Ця заборона поширюється на всі дні Різдвяного посту, але особливо сильна на Третю Пречисту.
- лаятися, заздрити, засуджувати інших людей та бажати їм зла
- давати й брати гроші в борг
Прикмети свята
- Якщо в цей день спекотна погода, то зима буде холодною.
- Сніг весь день не тане - до хорошого врожаю в наступному році.
- Якщо небо з ранку ясне та синє - до швидкого похолодання.
- Якщо буде сильний мороз, то він протримається аж до Різдва.
- У цей день якщо першою в гості прийде жінка - чекайте на невдачі, якщо чоловік - на господарів дому чекає багатство.
Перехід на новий календар
З 1 вересня 2023 року в Україні діє новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.
Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:
- Різдво Пресвятої Богородиці - 8 вересня (замість 21 вересня)
- Воздвиження Чесного Хреста Господнього - 14 вересня (замість 27 вересня)
- Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)
- Введення до Храму Пресвятої Богородиці - 21 листопада (замість 4 грудня)
- Андрія Первозванного - 30 листопада (замість 13 грудня)
- День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)
- Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)
- Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня (замість 8 січня)
- День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня (замість 13 січня)
- Святого Василя Великого - 1 січня (замість 14 січня)
- Хрещення Господнє - 6 січня (замість 19 січня)
- Стрітення Господнє - 2 лютого (замість 15 лютого)
- Благовіщення Діви Марії - 25 березня (замість 7 квітня)
- Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) - 24 червня (замість 7 липня)
- Святих апостолів Петра та Павла - 29 червня (замість 12 липня)
- День Іллі Пророка - 20 липня (замість 2 серпня)
- Маковія, Медовий Спас - 1 серпня (замість 14 серпня)
- Преображення Господнє (Яблучний Спас) - 6 серпня (замість 19 серпня)
- Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня (замість 28 серпня)
- Усікновення голови Іоанна Предтечі - 29 серпня (замість 11 вересня)
Раніше ми розповідали про інші важливі свята в листопаді та чи будуть додаткові вихідні.
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