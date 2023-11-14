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Когда отмечать Введение в храм Пресвятой Богородицы по новому календарю

Украина, Вторник 14 ноября 2023 08:30
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Когда отмечать Введение в храм Пресвятой Богородицы по новому календарю Введение в храм Пресвятой Богородицы 2023 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

С тех пор как Украина перешла на новоюлианский церковный календарь, несколько важных православных праздников сменили свои даты на 13 дней назад. Теперь их стоит отмечать по-новому.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, когда теперь праздновать Введение во храм Пресвятой Богородицы.

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Новая дата праздника

В ноябре 2023 года в соответствии с новым церковным календарем Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечают 21 ноября. Ранее этот праздник приходился на 4 декабря.

Так же даты изменили:

  • начало Рождественского поста - 15 ноября
  • День святой великомученицы Екатерины - 24 ноября
  • День святого апостола Андрея Первозванного - 30 ноября

Традиции и запреты праздника

В этот день принято читать молитвы и посещать богослужения. Беременные женщины молятся об удачных родах, а бездетные просят у высших сил ребенка.

Также существует традиция приводить детей в храм на первую в жизни исповедь. Важно провести этот праздник вместе с семьей.

А вот эти дела лучше отложить на другой день:

  • веселиться
  • выполнять тяжелую работу
  • шить и вязать
  • заключать браки и венчаться. Этот запрет распространяется на все дни Рождественского поста, но особенно силен на Третью Пречистую.
  • ругаться, завидовать, осуждать других людей и желать им зла
  • давать и брать деньги взаймы

Приметы праздника

  • Если в этот день жаркая погода, то зима будет холодной.
  • Снег весь день не тает - к хорошему урожаю в следующем году.
  • Если небо с утра ясное и синее - к быстрому похолоданию.
  • Если будет сильный мороз, то он продержится до Рождества.
  • В этот день если первой в гости придет женщина - ждите неудачи, если мужчина - хозяев дома ждет богатство.

Переход на новый календарь

С 1 сентября 2023 года в Украине действует новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:

  • Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)
  • Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (вместо 27 сентября)
  • Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
  • Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)
  • Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)
  • День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
  • Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
  • Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)
  • День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)
  • Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)
  • Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)
  • Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)
  • Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)
  • Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)
  • Святых апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)
  • День Ильи Пророка - 20 июля (вместо 2 августа)
  • Маковея, Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа)
  • Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)
  • Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)
  • Усекновение председателя Иоанна Предтечи - 29 августа (вместо 11 сентября)

Ранее мы рассказывали о других важных праздниках в ноябре и будут ли дополнительные выходные.

Читайте также, какие дни в ноябре считают удачными, а какие наоборот - опасными.

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