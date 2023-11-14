Когда отмечать Введение в храм Пресвятой Богородицы по новому календарю
С тех пор как Украина перешла на новоюлианский церковный календарь, несколько важных православных праздников сменили свои даты на 13 дней назад. Теперь их стоит отмечать по-новому.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, когда теперь праздновать Введение во храм Пресвятой Богородицы.
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Новая дата праздника
В ноябре 2023 года в соответствии с новым церковным календарем Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечают 21 ноября. Ранее этот праздник приходился на 4 декабря.
Так же даты изменили:
- начало Рождественского поста - 15 ноября
- День святой великомученицы Екатерины - 24 ноября
- День святого апостола Андрея Первозванного - 30 ноября
Традиции и запреты праздника
В этот день принято читать молитвы и посещать богослужения. Беременные женщины молятся об удачных родах, а бездетные просят у высших сил ребенка.
Также существует традиция приводить детей в храм на первую в жизни исповедь. Важно провести этот праздник вместе с семьей.
А вот эти дела лучше отложить на другой день:
- веселиться
- выполнять тяжелую работу
- шить и вязать
- заключать браки и венчаться. Этот запрет распространяется на все дни Рождественского поста, но особенно силен на Третью Пречистую.
- ругаться, завидовать, осуждать других людей и желать им зла
- давать и брать деньги взаймы
Приметы праздника
- Если в этот день жаркая погода, то зима будет холодной.
- Снег весь день не тает - к хорошему урожаю в следующем году.
- Если небо с утра ясное и синее - к быстрому похолоданию.
- Если будет сильный мороз, то он продержится до Рождества.
- В этот день если первой в гости придет женщина - ждите неудачи, если мужчина - хозяев дома ждет богатство.
Переход на новый календарь
С 1 сентября 2023 года в Украине действует новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.
Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:
- Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)
- Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (вместо 27 сентября)
- Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
- Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)
- Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)
- День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
- Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
- Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)
- День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)
- Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)
- Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)
- Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)
- Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)
- Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)
- Святых апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)
- День Ильи Пророка - 20 июля (вместо 2 августа)
- Маковея, Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа)
- Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)
- Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)
- Усекновение председателя Иоанна Предтечи - 29 августа (вместо 11 сентября)
Ранее мы рассказывали о других важных праздниках в ноябре и будут ли дополнительные выходные.
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