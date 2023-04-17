Коли Великдень 2024 і всі дати для православних та католиків на 10 років вперед

Великдень - велике християнське свято, яке має подвижну дату, тобто щороку воно відзначається у різні дні. Дати свят прораховані на роки наперед, і навіть за умови переходу ПЦУ на новий літургійний календар Великдень і залежні від нього перехідні свята будуть святкуватися за старим графіком.
Дізнайтеся, коли католики і православні відсвяткують Великдень наступного року - у матеріалі Styler далі.
Вербна неділя, або Вхід Господній до Єрусалиму, - за тиждень до Великодня - тобто 24 березня у католиків і 28 квітня у православних.
Вознесіння у 2024-му році відзначать 9 травня католики і 13 червня православні.
Трійця, або П'ятидесятниця, відзначається 19 травня у католиків і 23 червня у православних.
Великий піст 2024 триватиме у католиків із 14 лютого по 30 березня, а у православних - з 18 березня по 4 травня.
Якщо у травні 2023 року ПЦУ на Архієрейському Соборі вирішить розпочати загальну календарну реформу, нерухомі (фіксовані) церковні свята перенесуться на 13 днів раніше. Це стосується найважливіших свят - Різдва, Благовіщення, Богоявлення тощо.
Зміни торкнуться всіх іменин - їх дати також змістяться на 13 днів. Тобто день Святого Миколая тепер буде не 19 грудня, а 6 грудня.
Нововведения не торкнуться Великодня (й пов'язаних з ним свят), оскільки там інший порядок обчислення дат. Вербна неділя - за тиждень до Великодня, Вознесіння - через 40 днів після Великодня, Трійця - через 50 днів, так само Великий піст буде за своїм графіком.
Зазначимо, що з 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий календар.
Раніше ми писали, що категорично заборонено в день великого свята - Воскресіння Христового.
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