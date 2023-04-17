Когда Пасха 2024 и все даты для православных и католиков на 10 лет вперед

Календарь Пасхи до 2033 года

2024: у католиков - 31 марта, у православных - 5 мая

2025: у католиков и православных в один день - 20 апреля

2026: у католиков - 5 апреля, у православных - 12 апреля

2027: у католиков - 28 марта, у православных - 2 мая

2028: у католиков и православных в один день - 16 апреля

2029: у католиков - 1 апреля, у православных - 8 апреля

2030: у католиков - 21 апреля, у православных - 28 апреля

2031: у католиков и православных в один день - 13 апреля

2032: у католиков - 28 марта, у православных - 2 мая

2033: у католиков - 17 апреля, у православных - 24 апреля

Даты переходных праздников (зависимых от Пасхи) по православному и католическому календарю 2024

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, - за неделю до Пасхи - то есть 24 марта у католиков и 28 апреля у православных.

Вознесение в 2024 году отметят 9 мая католики и 13 июня православные.

Троица, или Пятидесятница, отмечается 19 мая у католиков и 23 июня у православных.

Великий пост 2024 продлится у католиков с 14 февраля по 30 марта, а у православных - с 18 марта по 4 мая.

Как изменится календарь при условии перехода

Если в мае 2023 года ПЦУ на Архиерейском Соборе решит начать всеобщую календарную реформу, недвижимые (фиксированные) церковные праздники перенесутся на 13 дней раньше. Это касается важнейших праздников - Рождества, Благовещения, Богоявления и т. д.

Изменения коснутся всех именин - их даты также сместятся на 13 дней. То есть, день Святого Николая теперь будет не 19 декабря, а 6 декабря.

Перемены не коснутся Пасхи (и связанных с ней праздников), поскольку там иной порядок исчисления дат. Вербное воскресенье - за неделю до Пасхи, Вознесение - через 40 дней после Пасхи, Троица - через 50 дней, так же Великий пост будет по своему графику.

Отметим, что с 1 сентября 2023 года Украинская греко-католическая церковь переходит на новый календарь.