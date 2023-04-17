Когда Пасха 2024 и все даты для православных и католиков на 10 лет вперед

Пасха - великий христианский праздник, имеющий подвижную дату, то есть ежегодно он отмечается в разные дни. Даты праздников просчитаны на годы вперед, и даже при переходе ПЦУ на новый литургический календарь Пасха и зависимые от него переходные праздники будут праздноваться по старому графику.
Узнайте, когда католики и православные отпразднуют Пасху в следующем году - в материале Styler далее.
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, - за неделю до Пасхи - то есть 24 марта у католиков и 28 апреля у православных.
Вознесение в 2024 году отметят 9 мая католики и 13 июня православные.
Троица, или Пятидесятница, отмечается 19 мая у католиков и 23 июня у православных.
Великий пост 2024 продлится у католиков с 14 февраля по 30 марта, а у православных - с 18 марта по 4 мая.
Если в мае 2023 года ПЦУ на Архиерейском Соборе решит начать всеобщую календарную реформу, недвижимые (фиксированные) церковные праздники перенесутся на 13 дней раньше. Это касается важнейших праздников - Рождества, Благовещения, Богоявления и т. д.
Изменения коснутся всех именин - их даты также сместятся на 13 дней. То есть, день Святого Николая теперь будет не 19 декабря, а 6 декабря.
Перемены не коснутся Пасхи (и связанных с ней праздников), поскольку там иной порядок исчисления дат. Вербное воскресенье - за неделю до Пасхи, Вознесение - через 40 дней после Пасхи, Троица - через 50 дней, так же Великий пост будет по своему графику.
Отметим, что с 1 сентября 2023 года Украинская греко-католическая церковь переходит на новый календарь.
Ранее мы писали, что категорически запрещено в день великого праздника - Воскресения Христова.
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