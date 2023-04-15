Великдень 2023: що категорично заборонено в день великого свята

Воскресіння Христове, або Великдень, - головне свято православних християн. 2023 року ми відсвяткуємо його 16 квітня, прославляючи Ісуса Христа, який віддав своє земне життя і помер в муках заради спасіння всіх нас. Звісно ж це свято багате, як традиціями, так і заборонами.

Що не можна робити у великий день, а що зробити треба - в матеріалі Styler далі.

Головні заборони Великодня

У святковий день в жодному разі не можна сумувати, сваритися, брехати, лихословити, засуджувати кого-небудь, і взагалі допускати погані негативні думки.

На цвинтар в цей день, щоб пом'янути померлих родичів, ходити не варто. Це краще зробити на Радоницю, яка цьогоріч припадає на 25 квітня.

Категорично не можна ворожити або проводити різні ритуали і обряди, не пов'язані з православ'ям. Церква в принципі забороняє ворожіння, але на Великдень - це дуже великий гріх.

Коли збираєте великодній кошик, не треба туди класти алкоголь (окрім кагору - солодкого червоного вина). У святковому кошику для освячення мають бути паска, крашанки, інші продукти (наприклад, м'ясо, ковбаса, овочі, сіль).

Не можна викидати залишки великоднього столу. Особливо від освячених продуктів. Це стосується навіть яєчної шкаралупи (її можна закопати, спалити або ж згодувати птахам)

Не можна вінчатися і хрестити дітей, а сімейні свята, якщо вони збіглися з Великоднем, краще перенести. Така заборона стосується всього Страсного тижня.

Працювати у цей день не можна. Шити, прибирати, прати, працювати в саду або городі - все це під забороною.

Після заходу сонця з 16 на 17 квітня не можна викидати сміття, вважається, що можна викинути удачу.

Стригтися, робити манікюр, інші косметичні процедури в цей день заборонено.

Також в день Великодня не можна пекти паски і фарбувати яйця - для цього у вас був цілий тиждень.

Винятки з обмежень

Якщо ви не можете взяти вихідний на Великдень, працювати в цей день можна. Але якщо помітили дірку на шкарпетці, краще зашийте її в інший день.

Пити і їсти на Великдень можна все. Але якщо ви не вмієте себе контролювати в алкоголі, то краще від нього утриматися. Те ж стосується і переїдання.

Що стосується відвідування кладовища, то в деяких регіонах України це роблять саме на Великдень. Причина досить проста - за радянських часів вихідний давали тільки на великодню неділю.