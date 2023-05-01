Коли в Україні подешевшають овочі: експерт назвав місяць

Ціна на овочі в Україні скоро зміниться, і вони почнуть дешевшати. Це станеться вже у першому літньому місяці – у червні.

Про це в ефірі телемарафону розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін.

Що подешевшає незабаром

Експерт повідомив, що в Україні можна спостерігати сезонний фактор, у рамках якого навесні відбувається активний імпорт овочів.

На основі формується досить висока ціна. Кількість продуктів місцевого походження збільшується із травня, що сприяє падінню цін.

Пендзін зазначив, що ціни були високими до свята Великодня, проте зараз можна спостерігати падіння на 15 – 20 грн за кг овочів.

Він також прогнозував, що восени слід очікувати істотного падіння цін разом зі збільшенням урожаю цибулі.

Аналітик зазначив, що такий ефект має призвести до збільшення обсягів вирощування цибулі місцевими аграріями. За даними Держстату, у березні овочі подорожчали на 17,3%.

"Ми очікуємо, що до початку червня вже остаточно ринок буде стабілізовано товарами з відкритого ґрунту з наших територій, і червень буде періодом максимального зниження цін на овочі. Така ситуація буде до вересня, на початку жовтня. Тоді буде знову річний цикл підняття цін", - сказав Олег Пендзін.

Тобто ціни впадуть в червні та протримаються такими до вересня.