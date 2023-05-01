Лікар розповів усю правду про помідори та повідомив, кому їх їсти не можна

Помідор – рослина, завезена до нас із Латинської Америки, і вже не перше століття росте на городах багатьох українців. Хтось називає помідор овочом, хтось – ягодою, але від цього його користь не зменшується.

Які корисні речовини містять помідори, розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цуряк.

Що корисного у помідорах

Вітамін С. Його у помідорі навіть більше, ніж у лимоні.

Вітамін А. Найбільше його міститься, як не дивно, саме у чорних томатах.

Калій. Незамінний мікроелемент для роботи серця та для попередження м'язових судом.

Лікопен. Антиоксидант, що має унікальні властивості. Попереджає виникнення ожиріння, злоякісних пухлин, інфарктів та інсультів. Може покращити потенцію у чоловіків (позитивно впливає на роботу простати).

Кому не можна їсти помідори

Практично при всіх хронічних хворобах можна і потрібно їсти помідори. Виняток становить алергічна реакція на помідори.

З обережністю потрібно вживати помідори при підвищеній кислотності в шлунку, у таких випадках краще віддати перевагу м'ясисті сорти томатів із солодкуватим присмаком.