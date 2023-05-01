Когда в Украине подешевеют овощи: эксперт назвал месяц

Цена на овощи в Украине скоро изменится и они начнут дешеветь. Это произойдет уже в первом летнем месяце - в июне.

Об этом в эфире телемарафона рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Что подешевеет в скором времени

Эксперт сообщил, что в Украине можно наблюдать сезонный фактор, в рамках которого весной проходит активный импорт овощей.

На его основе формируется достаточно высокая цена. Количество продуктов местного происхождения увеличивается с мая, что способствует падению цен.

Пендзин отметил, что цены были высокими до праздника Пасхи, однако сейчас можно наблюдать падение на 15 – 20 грн за кг овощей.

Он также дал прогноз, что осенью следует ожидать существенного падения цен вместе с увеличением урожая лука.

Аналитик отметил, что такой эффект должен привести к увеличению объемов выращивания лука местными аграриями. По данным Госстата, в марте овощи подорожали на 17,3%.

"Мы ожидаем, что к началу июня уже окончательно рынок будет стабилизирован товарами из открытого грунта с наших территорий, и июнь будет периодом максимального снижения цен на овощи. Такая ситуация будет до сентября, начале октября. Тогда будет снова годовой цикл поднятия цен", - сказал Олег Пендзин.

То есть цены упадут в июне и продержатся такими до сентября.