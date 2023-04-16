Коли в Україні нарешті потеплішає: дати і карти погоди

Великдень 2023 в Україні видався не надто теплим і досить вологим. Тож українців дуже цікавить питання, коли нарешті прийде справжня тепла весна? Тим часом синоптики дають дуже обережні прогнози до кінця квітня.

Що буде з погодою в країні далі - дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.

Квітень прогнозується теплішим за норму

За даними Українського гідрометцентру, середня місячна температура у квітні 2023 передбачається 9-13 градусів тепла (в Карпатах 7-8), що на 1-1,5 градуси (в Карпатському регіоні на 2) вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, що в межах норми.

Коли прийде весняне тепло?

За даними погодних ресурсів, вже після великодніх свят очікується деяке підвищення температури, проте без різких стрибків в бік "плюсів".

Наступний тиждень (17-23 квітня), за прогнозом Gismeteo по Києву, буде доволі дощовим, з температурою 11-13 градусів, а на вихідних ймовірне підвищення до +15.

Скриншот: gismeteo.ua

Ресурс Meteoprog прогнозує, що до кінця квітня температура стрибатиме від +10 до +18 градусів, а опадів стане трохи менше.

Скриншот: meteoprog.com

Можемо підсумувати, що квітень очікується більш менш температурно стабільним, в міру дощовим, але без аномальних потеплінь.

Зазначимо, що холод поки не спішить відступати з північних областей. Так, вночі на понеділок, 17 квітня, на Сумщині очікуються заморозки. Вдарить мороз до -5 градусів.