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Когда в Украине наконец-то потеплеет: даты и карты погоды

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Воскресенье 16 апреля 2023 17:24
Когда в Украине наконец-то потеплеет: даты и карты погоды Когда в Украине станет теплее (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Пасха 2023 в Украине выдалась не слишком теплой и достаточно влажной. Так что украинцев очень интересует вопрос, когда наконец-то придет настоящая теплая весна? Тем временем синоптики дают очень аккуратные прогнозы до конца апреля.

Что будет с погодой в стране дальше - узнайте в материале Styler ниже.

Апрель прогнозируется теплее нормы

По данным Украинского гидрометцентра, средняя месячная температура в апреле 2023 предполагается 9-13 градусов тепла (в Карпатах 7-8), что на 1-1,5 градуса (в Карпатском регионе на 2) выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.

Когда придет весеннее тепло?

По данным погодных ресурсов, уже после пасхальных праздников ожидается некоторое повышение температуры, однако без резких скачков в сторону "плюсов".

Следующая неделя (17-23 апреля), по прогнозу Gismeteo по Киеву, будет достаточно дождливой, с температурой 11-13 градусов, а на выходных вероятно повышение до +15.

Когда в Украине наконец-то потеплеет: даты и карты погоды

Скриншот: gismeteo.ua

Ресурс Meteoprog прогнозирует, что к концу апреля температура будет прыгать от +10 до +18 градусов, а осадков станет поменьше.

Когда в Украине наконец-то потеплеет: даты и карты погоды

Скриншот: meteoprog.com

Можем подытожить, что апрель ожидается более или менее температурно стабильным, в меру дождливым, но без аномальных потеплений.

Отметим, что холод пока не торопится отступать из северных областей. Так, в ночь на понедельник, 17 апреля, в Сумской области ожидаются заморозки. Ударит мороз до -5 градусов.

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