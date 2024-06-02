Коли Трійця у 2024 році: дата, головні традиції і як правильно відзначати свято

Коли Трійця 2024 в Україні

Трійця у 2024 році в Україні відзначається 23 червня. Це свято святкують на 50-й день після Великодня, який у 2024 році для християн східного обряду припадає на 5 травня. Для християн західного обряду Великдень у 2024 році святкують 31 березня, відповідно, їхня Трійця буде 19 травня.

Традиційно, святкування Трійці триває цілий тиждень, починаючи від неділі.

Як відзначається свято Трійці

За церковними переказами, на 50-й день після воскресіння Ісуса Христа перед його учнями з'явився Святий Дух. Це свідчило про настання П'ятидесятниці, або Трійці, коли апостоли отримали від нього дар зцілення та мови, що допомогло їм поширювати християнство по всьому світу.

У цей святий день у храмах відбуваються урочисті богослужіння та великі вечірні служби. Основними символами свята є зелені гілочки берези та інших дерев, які прикрашають будинки і церкви. Вважається, що ці гілочки привертають добробут та щастя в дім за народними повір'ями.

Священики православної церкви під час літургії одягають святкові шати зеленого кольору, у той час як католицькі священики вибирають наряди білого кольору.

Після церковної служби люди зазвичай збираються разом у гості або вдома, де вони пригощають друзів та родину великим святковим короваєм, накривають пишний стіл та спільно насолоджуються обідом у дружній атмосфері.

Коли у православних П'ятидесятниця (ілюстрація: Depositphotos)

Традиції та народні прикмети на Трійцю

На свято Трійці діє низка традицій та звичаїв, які відображаються в побуті та культурі українського народу.

Так, згідно з народними віруваннями та традиціями, на Трійцю не рекомендується:

Працювати (вважається, що земля в цей день "відпочиває", тому не можна її турбувати)

Сваритися, лаятися та ображатися

Вживати алкогольні напої

Займатися ворожінням (хоча ворожіння на Трійцю й були популярними у наших предків, вважалося, що в цей день краще не вдаватися до подібних практик)

Купатися у водоймах (за народними віруваннями, в русальний тиждень (який починається з Трійці) русалки можуть затягнути людину під воду)

Вирушати в далеку подорож (в цей день краще залишатися вдома з рідними)

Влаштовувати гучні вечірки

Традиції вірян у цей день:

прикрасьте дім зеленню, квітами та сезонними травами, зокрема стеблами лепехи (зелень символізує оновлення життя та присутність Святого Духа)

у цей день також збирають дикі цілющі трави, які використовуються для приготування лікувальних чаїв та засушуються на зиму

в деяких регіонах запрошують священика додому для освячення колодязної води

Народні прикмети зазвичай пов'язані з погодою: