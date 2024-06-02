Коли Трійця у 2024 році: дата, головні традиції і як правильно відзначати свято

Трійця, або П'ятидесятниця - це світле і радісне свято, яке знаменує собою прихід Святого Духа і народження Церкви. Це час для духовної єдності, радості та сімейного тепла.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли саме відзначаємо свято Трійця за новим календарем, чому це свято важливе і які його традиції.
Трійця у 2024 році в Україні відзначається 23 червня. Це свято святкують на 50-й день після Великодня, який у 2024 році для християн східного обряду припадає на 5 травня. Для християн західного обряду Великдень у 2024 році святкують 31 березня, відповідно, їхня Трійця буде 19 травня.
Традиційно, святкування Трійці триває цілий тиждень, починаючи від неділі.
За церковними переказами, на 50-й день після воскресіння Ісуса Христа перед його учнями з'явився Святий Дух. Це свідчило про настання П'ятидесятниці, або Трійці, коли апостоли отримали від нього дар зцілення та мови, що допомогло їм поширювати християнство по всьому світу.
У цей святий день у храмах відбуваються урочисті богослужіння та великі вечірні служби. Основними символами свята є зелені гілочки берези та інших дерев, які прикрашають будинки і церкви. Вважається, що ці гілочки привертають добробут та щастя в дім за народними повір'ями.
Священики православної церкви під час літургії одягають святкові шати зеленого кольору, у той час як католицькі священики вибирають наряди білого кольору.
Після церковної служби люди зазвичай збираються разом у гості або вдома, де вони пригощають друзів та родину великим святковим короваєм, накривають пишний стіл та спільно насолоджуються обідом у дружній атмосфері.
На свято Трійці діє низка традицій та звичаїв, які відображаються в побуті та культурі українського народу.
Так, згідно з народними віруваннями та традиціями, на Трійцю не рекомендується:
Традиції вірян у цей день:
Народні прикмети зазвичай пов'язані з погодою:
Нагадаємо, раніше вже з'явився церковний календар на літо 2024 року.
Читайте також церковний календар свят на червень.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ, Вікіпедія.