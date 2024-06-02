Когда Троица в 2024 году: дата, главные традиции и как правильно отмечать праздник

Троица, или Пятидесятница - это светлый и радостный праздник, знаменующий собой пришествие Святого Духа и рождение Церкви. Это время для духовного единства, радости и семейного тепла.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда именно отмечаем праздник Троица по новому календарю, почему этот праздник важен и какие его традиции.
Троица в 2024 году в Украине отмечается 23 июня. Этот праздник празднуют на 50-й день после Пасхи, которая в 2024 году для христиан восточного обряда приходится на 5 мая.
Традиционно празднование Троицы длится целую неделю, начиная с воскресенья.
Согласно церковным преданиям, на 50-й день после воскресения Иисуса Христа перед его учениками явился Святой Дух. Это свидетельствовало о наступлении Пятидесятницы или Троицы, когда апостолы получили от него дар исцеления и языка, что помогло им распространять христианство по всему миру.
В этот день в храмах проходят торжественные богослужения и большие вечерние службы. Основными символами праздника являются зеленые веточки березы и других деревьев, украшающих дома и церкви. Считается, что эти веточки привлекают благополучие и счастье в дом по народным поверьям.
Священники православной церкви во время литургии одевают праздничное одеяние зеленого цвета, в то время как католические священники выбирают наряды белого цвета.
После церковной службы люди обычно собираются вместе в гости или дома, где угощают друзей и семью большим праздничным караваем, накрывают пышный стол и совместно наслаждаются обедом в дружеской атмосфере.
В праздник Троицы действует ряд традиций и обычаев, которые отражаются в быту и культуре украинского народа.
Так, согласно народным верованиям и традициям, на Троицу не рекомендуется:
Традиции верующих в этот день:
Народные приметы обычно связаны с погодой:
Напомним, ранее уже появился церковный календарь на лето 2024 года.
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При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ, Википедия.