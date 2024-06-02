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Когда Троица в 2024 году: дата, главные традиции и как правильно отмечать праздник

Когда украинцы отмечают Троицу 2024 года по новому календарю (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Троица, или Пятидесятница - это светлый и радостный праздник, знаменующий собой пришествие Святого Духа и рождение Церкви. Это время для духовного единства, радости и семейного тепла.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда именно отмечаем праздник Троица по новому календарю, почему этот праздник важен и какие его традиции.

Когда Троица 2024 в Украине

Троица в 2024 году в Украине отмечается 23 июня. Этот праздник празднуют на 50-й день после Пасхи, которая в 2024 году для христиан восточного обряда приходится на 5 мая. 

Традиционно празднование Троицы длится целую неделю, начиная с воскресенья.

Как отмечается праздник Троицы

Согласно церковным преданиям, на 50-й день после воскресения Иисуса Христа перед его учениками явился Святой Дух. Это свидетельствовало о наступлении Пятидесятницы или Троицы, когда апостолы получили от него дар исцеления и языка, что помогло им распространять христианство по всему миру.

В этот день в храмах проходят торжественные богослужения и большие вечерние службы. Основными символами праздника являются зеленые веточки березы и других деревьев, украшающих дома и церкви. Считается, что эти веточки привлекают благополучие и счастье в дом по народным поверьям.

Священники православной церкви во время литургии одевают праздничное одеяние зеленого цвета, в то время как католические священники выбирают наряды белого цвета.

После церковной службы люди обычно собираются вместе в гости или дома, где угощают друзей и семью большим праздничным караваем, накрывают пышный стол и совместно наслаждаются обедом в дружеской атмосфере.

Когда у православных Пятидесятница (иллюстрация: Depositphotos)

Традиции и народные приметы на Троицу

В праздник Троицы действует ряд традиций и обычаев, которые отражаются в быту и культуре украинского народа.

Так, согласно народным верованиям и традициям, на Троицу не рекомендуется:

  • Работать (считается, что земля в этот день отдыхает, поэтому нельзя ее беспокоить)
  • Ссориться, ругаться и обижаться
  • Употреблять алкогольные напитки
  • Заниматься гаданием (хотя гадания на Троицу и были популярны у наших предков, считалось, что в этот день лучше не прибегать к подобным практикам)
  • Купаться в водоемах (по народным верованиям, в русальную неделю (начинающуюся с Троицы) русалки могут затянуть человека под воду)
  • Отправляться в далекое путешествие (в этот день лучше оставаться дома с родными)
  • Устраивать громкие вечеринки

 

Традиции верующих в этот день:

  • украсьте дом зеленью, цветами и сезонными травами, в частности стеблями аира (зелень символизирует обновление жизни и присутствие Святого Духа)
  • в этот день также собирают дикие лечебные травы, которые используются для приготовления лечебных чаев и засушиваются на зиму
  • в некоторых регионах приглашают священника домой для освящения колодезной воды

Народные приметы обычно связаны с погодой:

  • если в этот день идет дождь - ожидается теплое и приятное лето
  • солнце, появляющееся сразу после дождя, обещает обильный урожай
  • если в этот день жарко, то лето будет жарким

 

Напомним, ранее уже появился церковный календарь на лето 2024 года.

Читайте также церковный календарь праздников на июнь.

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ, Википедия.

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