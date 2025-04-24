Коли треба садити город після Великодня: що кажуть традиції

Пасхальний тиждень і народні заборони на працю

У перший тиждень після Великодня за традицією не слід працювати на городі чи виконувати важку фізичну працю. Це вважається періодом святкової радості, який потрібно провести у спокої, з молитвами та добрими думками. У народі навіть казали, що земля "відпочиває" разом із людьми, і не приймає насіння.

Попри це, церква прямо не забороняє роботу - таких приписів у Святому Писанні немає. Заборона має радше народне, а не релігійне походження. Багато людей, які не встигають у будні, все ж повертаються до справ на городі вже на третій день після свята. Особливо це стосується тих, хто мешкає в сільській місцевості, де робота на землі - невід’ємна частина життя.

Які овочі садять після Великодня

Квітень - важливий місяць для посадки багатьох овочів, незалежно від свят.

У середині місяця радять висівати пастернак, моркву та петрушку, які добре проростають у прохолодну погоду.

У третій декаді квітня настає час для висадки капусти, кабачків, а за гарної погоди - навіть буряка, гарбузів і картоплі. Більшість культур бажано встигнути висадити до 10 травня, щоб вони встигли дати повноцінний врожай.

Досвідчені городники орієнтуються не лише на календар, а й на погодні прикмети: цвітіння черемхи, поява сережок на осиці або активність комах. Затягування з посадкою - це ризик залишитися без урожаю, особливо для таких культур, як капуста чи горох. Тому багато хто вирішує працювати одразу після свят, якщо погода сприяє.

Квітень - час, коли не можна гаяти жодного дня (фото: Freepik.com)

Коли найкращий час для робіт у саду та на городі

Реалії сучасного садівництва вимагають гнучкого підходу до традицій. Усе більше людей орієнтується на природні сигнали та місячний календар. Наприклад, коли зацвітають проліски, це може бути добрим знаком для посіву теплолюбних рослин у парниках.

Особливу увагу варто приділити редисці, салату та зелені - ці культури не люблять спеки, тому з посівом зволікати не варто. Також важливо враховувати мінливу весняну погоду: заморозки можуть тривати навіть після Великодня.

У 2025 році Великдень припав на 20 квітня, отже активні роботи можна починати вже наприкінці місяця. Головне - знайти баланс між повагою до традицій і реальними потребами рослин, щоб отримати щедрий врожай.