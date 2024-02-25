Коли треба "перевзути" авто на літні шини і скільки це зараз коштує

Коли треба міняти зимові шини на літні

Кожної весни водії мучаться питанням, коли ж саме міняти шини на літні, але тут є велика прив'язка до погоди. Поспішати із цим не варто, оскільки температура повітря у березні коливається і може навіть опускатися нижче нуля.

Експерти радять ставити літні шини, коли минуть морози і температура за вікном стабільно триматиметься 10 градусів тепла і вище. Навіть, якщо вже є такі температурні показники, то варто перевірити прогноз погоди. За даними сайту Meteoprog, лише в останній декаді березня 2024 року температура триматиметься у межах 8-10 градусів тепла.

Але надто затягувати зі зміною зимових шин також не варто. Це може призвести до зношування гуми та втрати шипів. Зимова гума м’якша і при нагріванні стирається дуже швидко.

Зазвичай заміна зимових шин на літні припадає на кінець березня - початок квітня.

Скільки коштує сезонна заміна шин у Києві

Зазвичай у період сезонної заміни шин в автомайстернях велике завантаження і водіям навіть доводиться вичікувати у черзі. Деякі шиномонтажні відкривають запис наперед.

Ціни на заміну шин залежить від діаметра коліс та виду авто. Вартість такої послуги у столиці стартує від 500 грн і може сягати 1500 грн (для моделей BMW X5, Porsche Cayenne, Range Rover Sport).

Орієнтовні розцінки на сезонну заміну шин у Києві (скриншот)