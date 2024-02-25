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Коли треба "перевзути" авто на літні шини і скільки це зараз коштує

Коли треба міняти зимові шини на літні (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Сезонна заміна шин із зимових на літні є завданням номер один, яке необхідно виконати кожному автомобілісту з приходом весни. Річ у тім, що покришки, призначені для водіння в холодну погоду, виготовлені з м'якшої гуми, тому з підвищенням температури їх експлуатаційні якості погіршуються.

Про те, коли треба замінювати шини весною, пише РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки публікації використали матеріали: Dzigora Complex і Вікна ТБ.

Коли треба міняти зимові шини на літні

Кожної весни водії мучаться питанням, коли ж саме міняти шини на літні, але тут є велика прив'язка до погоди. Поспішати із цим не варто, оскільки температура повітря у березні коливається і може навіть опускатися нижче нуля.

Експерти радять ставити літні шини, коли минуть морози і температура за вікном стабільно триматиметься 10 градусів тепла і вище. Навіть, якщо вже є такі температурні показники, то варто перевірити прогноз погоди. За даними сайту Meteoprog, лише в останній декаді березня 2024 року температура триматиметься у межах 8-10 градусів тепла.

Але надто затягувати зі зміною зимових шин також не варто. Це може призвести до зношування гуми та втрати шипів. Зимова гума м’якша і при нагріванні стирається дуже швидко.

Зазвичай заміна зимових шин на літні припадає на кінець березня - початок квітня.

 

Скільки коштує сезонна заміна шин у Києві

Зазвичай у період сезонної заміни шин в автомайстернях велике завантаження і водіям навіть доводиться вичікувати у черзі. Деякі шиномонтажні відкривають запис наперед.

Ціни на заміну шин залежить від діаметра коліс та виду авто. Вартість такої послуги у столиці стартує від 500 грн і може сягати 1500 грн (для моделей BMW X5, Porsche Cayenne, Range Rover Sport).

Орієнтовні розцінки на сезонну заміну шин у Києві (скриншот)

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