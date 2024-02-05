Названо ефективні способи, які допоможуть захистити гараж від злодіїв: це повинні знати усі

Багато автовласників вважають, що в гаражі їх машини перебувають в цілковитій безпеці. Однак, часто зловмисники не втрачають можливості проникнути в таку споруду та викрасти цінне майно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт House digest .

Способи захисту

Щоб забезпечити безпеку, необов’язково використовувати найсучаснішу систему безпеки. Насправді існує маса недорогих способів захистити свій дім та гараж від зловмисників.

Багато хто зберігає пульти для відкривання гаражних дверей у своїх автомобілях. Однак, так зловмисники зможуть легко відкрити двері та винести усе майно.

Варто не залишати ключі від гаража на видному місці в будинку чи авто.

Також необхідно встановити засув на двері, які з’єднують гараж із внутрішнім приміщенням вашого будинку.

Якщо ваш гараж має маленькі вікна вгорі, ви можете стати мішенню для зловмисників. Оскільки зламати вікна набагато легше, ніж двері.

Замість того щоб просто закривати вікна, встановіть на них грати. Це значно ускладнює будь-кому отримати доступ. Ще один варіант - встановити датчики руху біля гаража. Якщо зловмисник підійде до вашого гаража вночі, то ввімкнеться світло.

Однак, найкраще, що ви можете зробити, щоб убезпечити свій будинок, це встановити систему сигналізації.

Як ще злодії можуть потрапити у гараж

У гараж можна проникнути і за допомогою підкопу, і через пролом в стіні. Зміцніть стіни і підлогу за допомогою арматурної сітки або сталевих грат.

Вищу міру надійності мають монолітні гаражі із залізобетонних блоків. Проломити стіну такого гаража швидко і без зайвого шуму навряд чи можливо. Цегляні гаражі менш надійні. Самими уразливими для зловмисників вважаються металеві гаражі. Такі гаражі підводять домкратом або прорізають діру в металі.

Безпека гаража залежить не тільки від його будови, але і від місця розташування. Якщо об’єкт встановлений в несприятливому районі і не освітлений в належній мірі, то рано чи пізно хтось спробує його обікрасти.