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Когда нужно "переобуть" авто на летние шины и сколько это сейчас стоит

Когда нужно менять зимние шины на летние (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Сезонная замена шин с зимних на летние - задача номер один, которую необходимо выполнить каждому автомобилисту с приходом весны. Дело в том, что покрышки, предназначенные для вождения в холодную погоду, изготовлены из более мягкой резины, поэтому с повышением температуры их эксплуатационные качества ухудшаются.

О том, когда нужно менять шины весной, пишет РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке публикации использовали материалы: Dzigora Complex и "Вікна ТВ".

Когда нужно менять зимние шины на летние

Каждую весну водители мучаются вопросом, когда именно менять шины на летние, но здесь есть большая привязка к погоде. Торопиться с этим не стоит, поскольку температура воздуха в марте колеблется и может даже опускаться ниже нуля.

Эксперты советуют ставить летние шины, когда пройдут морозы и температура за окном будет стабильно держаться 10 градусов тепла и выше. Даже если уже есть такие температурные показатели, то стоит проверить прогноз погоды. По данным сайта Meteoprog, только в последней декаде марта 2024 года температура будет держаться в пределах 8-10 градусов тепла.

Но слишком затягивать с заменой зимних шин тоже не стоит. Это может привести к износу резины и потере шипов. Зимняя резина более мягкая и при нагревании стирается очень быстро.

Обычно замена зимних шин на летние приходится на конец марта - начало апреля.

 

Сколько стоит сезонная замена шин в Киеве

Обычно в период сезонной замены шин в автомастерских возникает большая загрузка и водителям даже приходится выжидать в очереди. Некоторые шиномонтажные открывают запись вперед.

Цены на замену шин зависят от диаметра колес и вида авто. Стоимость такой услуги в столице стартует от 500 грн и может достигать 1 500 грн. (для моделей BMW X5, Porsche Cayenne, Range Rover Sport).

Ориентировочные расценки на сезонную замену шин в Киеве (скриншот)

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