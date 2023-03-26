Коли треба мити вікна в домі, щоб впустити в дім щастя та багатство

Найправильніший час для миття вікон

Наші предки обов'язково мили вікна перед Великодніми святами. Вважалося, що це - дуже вдалий час, адже сонячне світло, яке проникає в житло, виганяє з нього всяку нечисть.

Коли ви протираєте скло, обовязково подумайте про те, що змиваєте все погане, лихе, а натомість - запускаєте в дім світло, щастя, мир.

За прикметами, не варто прибирати в будинку, в якому відчинені всі вікна. Інакше можуть бути сварки і розбіжності. Тож перед тим, як приступити до прибирання, вимийте вікна, зачиніть, а потім вже наводьте лад в оселі.

Заборони під час прибирання

Вагітнім жінкам не варто мити вікна, щоб не нашкодити здоров'ю - тут є логічне пояснення, адже робота ця доволі важка.

Не можна мити вікна, коли йде дощ - це обіцяє негаразди в сім'ї.

Не можна мити вікна після того, як зайде сонця, щоб не "вимити" все благополуччя з будинку.

Миття вікон необхідно починати з внутрішньої сторони, після цього можна приступати до зовнішніх віконних рам.

Щоб привернути гроші під час миття вікон, зробіть таке: