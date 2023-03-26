Когда нужно мыть окна в доме, чтобы впустить в дом счастье и богатство

Самое правильное время для мытья окон

Наши предки обязательно мыли окна перед Пасхальными праздниками. Считалось, что это - очень удачное время, ведь солнечный свет, проникающий в жилище, изгоняет из него всякую нечисть.

Когда вы протираете стекло, обязательно подумайте о том, что смываете все плохое, злое, а вместо этого - запускаете в дом свет, счастье, мир.

По приметам, не стоит убирать в доме, где открыты все окна. Иначе могут быть ссоры и разногласия. Поэтому перед тем, как приступить к уборке, вымойте окна, закройте, а потом уже наводите порядок в доме.

Запреты при уборке

Беременным женщинам не стоит мыть окна, чтобы не навредить здоровью - здесь есть логическое объяснение, ведь работа эта достаточно тяжелая.

Нельзя мыть окна, когда идет дождь - это сулит невзгоды в семье.

Нельзя мыть окна после того, как зайдет солнце, чтобы не вымыть все благополучие из дома.

Мытье окон необходимо начинать с внутренней стороны, после этого можно приступать к наружным оконным рамам.

Чтобы привлечь деньги во время мытья окон, сделайте следующее: