Коли в тісто додають соду, а коли - розпушувач. Мало хто про це знає

Для пишної випічки - від млинців до тортів - можна скористатися содою чи спеціальним розпушувачем, який продається в будь-якому магазині. Але в яке тісто додавати той чи інший порошок?
Про це читайте нижче в матеріалі Styler.
Харчова сода - це білий кристалічний порошок, лужна речовина під назвою бікарбонат натрію. Сода активується при поєднанні з кислотним інгредієнтом та рідиною. Після активації утворюється вуглекислий газ, який дозволяє випічці піднятися і стати легкою і пухнастою.
На відміну від харчової соди, розпушувач містить як основу (бікарбонат натрію), так і кислоту, необхідні для "підняття" продукту. Кукурудзяний крохмаль також зазвичай міститься в розпушувачі. Його додають як буфер для запобігання активації кислоти та основи під час зберігання.
Щоб випічка завжди виходила "на ура", треба пам'ятати про прості правила додавання соди і розпушувача в тісто.
Важливо розуміти, що сода і розпушувач - не взаємозамінні.
Вона допомагає тільки в тому випадку, якщо серед компонентів є кислі продукти, наприклад, кефір, сметана, кисле молоко, сироватка тощо.
Якщо тісто не з кислих компонентів, то соду можна погасити оцтом, лимонним чи ягідним соком (з кислих ягід). Але тут не завжди можна вгадати, і тісто матиме неприємний присмак.
Замість того, щоб гасити соду, додайте розпушувач.
Його треба спочатку змішати з сухими інгредієнтами, наприклад, з борошном, а вже потім додавати до решти маси. У цей час і почнеться реакція з виділення бульбашок повітря.
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