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Коли в тісто додають соду, а коли - розпушувач. Мало хто про це знає

Як зробити випічку пишною (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Для пишної випічки - від млинців до тортів - можна скористатися содою чи спеціальним розпушувачем, який продається в будь-якому магазині. Але в яке тісто додавати той чи інший порошок?

Про це читайте нижче в матеріалі Styler.

В чому різниця між содою та розпушувачем?

Харчова сода - це білий кристалічний порошок, лужна речовина під назвою бікарбонат натрію. Сода активується при поєднанні з кислотним інгредієнтом та рідиною. Після активації утворюється вуглекислий газ, який дозволяє випічці піднятися і стати легкою і пухнастою.

На відміну від харчової соди, розпушувач містить як основу (бікарбонат натрію), так і кислоту, необхідні для "підняття" продукту. Кукурудзяний крохмаль також зазвичай міститься в розпушувачі. Його додають як буфер для запобігання активації кислоти та основи під час зберігання.

Прості правила додавання порошку

Щоб випічка завжди виходила "на ура", треба пам'ятати про прості правила додавання соди і розпушувача в тісто.

Важливо розуміти, що сода і розпушувач - не взаємозамінні.

  • Коли додавати соду

Вона допомагає тільки в тому випадку, якщо серед компонентів є кислі продукти, наприклад, кефір, сметана, кисле молоко, сироватка тощо.

Якщо тісто не з кислих компонентів, то соду можна погасити оцтом, лимонним чи ягідним соком (з кислих ягід). Але тут не завжди можна вгадати, і тісто матиме неприємний присмак.

  • Коли додавати розпушувач

Замість того, щоб гасити соду, додайте розпушувач.

Його треба спочатку змішати з сухими інгредієнтами, наприклад, з борошном, а вже потім додавати до решти маси. У цей час і почнеться реакція з виділення бульбашок повітря.

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