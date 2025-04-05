Коли та як святкують Песах у 2025 році: традиції, заборони і та що має бути на столі

Песах - одне з найважливіших свят у юдаїзмі, яке символізує свободу, вихід із рабства та національне відродження. У 2025 році святкування Песаху має низку особливостей, які важливо врахувати.
Коли у 2025 році будуть святкувати Песах, які традиції та заборони у цього свята, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)
Песах (Пасха) - це ключове свято в юдаїзмі, яке символізує звільнення єврейського народу з єгипетського рабства. Згідно з Торою, Бог наказав Мойсеєві вивести ізраїльтян із Єгипту після серії кар, накладених на фараона. Це не лише історична подія, а глибокий духовний ритуал, що повторюється щороку.
Песах - це:
У свята Песах декілька назв:
Песах - від "пасах", той, що пройшов повз, в пам'ять про те, що Всевишній пройшов повз єврейські будинки, знищуючи первістків Єгипту.
Хаґ га-мацот - в пам'ять про те, що євреї харчувалися мацою в роки рабства, а також про те, що під час виходу з Єгипту тісто не встигло закваситися.
Хаґ га-авів - свято весни. Місяць Нісан також називається місяць авів.
Хаґ га-херут - свято свободи, на згадку про вихід з Єгипту.
У 2025 році Песах розпочнеться увечері в суботу, 12 квітня (14 день місяця Нісан), і триватиме до вечора в неділю, 20 квітня.
Через те, що перший день Песаху збігається з шабатом, частина ритуалів потребує особливої уваги:
Святкування Песаху сповнене символізму. Ось основні традиції, які дотримуються впродовж семи (в Ізраїлі) або восьми (в діаспорі) днів:
Седер - головна вечеря. Проводиться в перший вечір Песаху. За столом читається Агада - історія про вихід із Єгипту, а також подаються спеціальні символічні страви:
Маца. Прісний хліб, символ поспішного виходу з Єгипту
Марор. Гіркі трави, що нагадують про рабство
Харосет. Солодка суміш яблук, горіхів і вина, що символізує глину
Келихи вина. Під час вечері випивають чотири келихи вина, кожен за чотири етапи визволення
Уникнення хамецу. Навіть крихти таких продуктів мають бути прибрані з дому
Песах потрібно святкувати у радісній атмосфері та приділяти велику увагу святковій трапезі (седеру).
Підготовка до свята - це окремий важливий етап, що включає:
Вживання хамецу (бродільних продуктів з п’яти злаків)
Заборонено не лише їсти, але й мати у власності будь-які продукти, що містять:
Користування кухонним начинням, що контактувало з хамецом
Посуд, що використовувався впродовж року для звичайних страв, не можна використовувати на Песах, якщо його не кошерували відповідно до правил
Робота у святкові дні
У перший і останній день свята (в діаспорі - перші два й останні два) заборонена будь-яка робота, окрім:
Куріння
Використання електроприладів
У шабат та святкові дні (12 і 20 квітня) заборонено:
Алкоголь - лише кошерний
Корм для тварин
Навіть домашнім улюбленцям не можна давати харчі з хамецу - потрібно заздалегідь купити спеціалізований корм
Песах - це свято не лише з духовним, але й з гастрономічним аспектом. Традиційно на святковому столі з'являються:
Мацот - тонкі коржі, зроблені без дріжджів. Вони символізують поспішність, з якою євреї вийшли з Єгипту, не встигнувши дочекатися, поки тісто підніметься.
Морор - гірка трава або хрін, який символізує гіркоту рабства.
Керосет - солодка паста з яблук, горіхів, вина та кориці, що символізує глину, з якою євреї будували споруди для єгиптян.
Запечене м'ясо - зазвичай це ягня або курка. М'ясо символізує пасхальну жертву, яку колись приносили в храмі.
Яйце - символ нового життя і відновлення.
Вино - на Песах п’ють чотири чаші вина, які символізують свободу.
Перед початком Песаху євреї мають певні обов'язкові підготовки:
Чистка дому - традиційно очищають будинок від всього, що містить хамец, що заборонено на свято. Це включає навіть кухонне начиння, яке буде використовуватися тільки для приготування їжі на Песах.
Підготовка спеціального посуду - якщо у домі використовується посуд для звичайної їжі, перед Песахом його або кошерують (якщо це можливо), або використовують спеціальний посуд, який призначений тільки для святкових днів.
Запасання продуктами - купівля кошерних для Песаха продуктів: мацот, вино, овочі та спеції. Це також містить забезпечення запасу для святкового столу.
Планування седера - вибір місця та підготовка до проведення седерного вечора - важливого обряду Песаху, коли родина збирається разом для молитви, читання аггади та спільного святкування.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Chabad.org, My Jewish Learning, Hebcal Jewish Calendar