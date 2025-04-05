Когда и как празднуют Песах в 2025 году: традиции, запреты и что должно быть на столе

Песах - один из важнейших праздников в иудаизме, который символизирует свободу, выход из рабства и национальное возрождение. В 2025 году празднование Песах имеет ряд особенностей, которые важно учесть.
Когда в 2025 году будут праздновать Песах, какие традиции и запреты у этого праздника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)
Песах (Пасха) - это ключевой праздник в иудаизме, который символизирует освобождение еврейского народа из египетского рабства. Согласно Торе, Бог приказал Моисею вывести израильтян из Египта после серии наказаний, наложенных на фараона. Это не только историческое событие, а глубокий духовный ритуал, повторяющийся каждый год.
Песах - это:
У праздника Песах несколько названий:
Песах - от "пасах", прошедший мимо, в память о том, что Всевышний прошел мимо еврейских домов, уничтожая первенцев Египта.
Хаг га-мацот - в память о том, что евреи питались мацой в годы рабства, а также о том, что во время выхода из Египта тесто не успело закваситься.
Хаг ха-авив - праздник весны. Месяц Нисан также называется месяц Авив.
Хаг га-херут - праздник свободы, в память о выходе из Египта.
В 2025 году Песах начнется вечером в субботу, 12 апреля (14 день месяца Нисан), и продлится до вечера в воскресенье, 20 апреля.
Из-за того, что первый день Песах совпадает с шабатом, часть ритуалов требует особого внимания:
Празднование Песах полно символизма. Вот основные традиции, которые соблюдаются в течение семи (в Израиле) или восьми (в диаспоре) дней:
Седер - главный ужин. Проводится в первый вечер Песах. За столом читается Агада - история о выходе из Египта, а также подаются специальные символические блюда:
Маца. Пресный хлеб, символ поспешного выхода из Египта
Марор. Горькие травы, напоминающие о рабстве
Харосет. Сладкая смесь яблок, орехов и вина, символизирующая глину
Бокалы вина. Во время ужина выпивают четыре бокала вина, каждый за четыре этапа освобождения
Избегание хамеца. Даже крошки таких продуктов должны быть убраны из дома
Песах нужно праздновать в радостной атмосфере и уделять большое внимание праздничной трапезе (седеру).
Подготовка к празднику - это отдельный важный этап, включающий:
Употребление хамеца (бродильных продуктов из пяти злаков)
Запрещено не только есть, но и иметь в собственности любые продукты, содержащие:
Пользование кухонной утварью, которая контактировала с хамецом
Посуда, которая использовалась в течение года для обычных блюд, нельзя использовать на Песах, если ее не кошерили в соответствии с правилами
Работа в праздничные дни
В первый и последний день праздника (в диаспоре - первые два и последние два) запрещена любая работа, кроме:
Курение
Использование электроприборов
В шабат и праздничные дни (12 и 20 апреля) запрещено:
Алкоголь - только кошерный
Корм для животных
Даже домашним любимцам нельзя давать еду из хамеца - нужно заранее купить специализированный корм
Песах - это праздник не только с духовным, но и с гастрономическим аспектом. Традиционно на праздничном столе появляются:
Мацот - тонкие лепешки, сделанные без дрожжей. Они символизируют поспешность, с которой евреи вышли из Египта, не успев дождаться, пока тесто поднимется.
Морор - горькая трава или хрен, который символизирует горечь рабства.
Керосет - сладкая паста из яблок, орехов, вина и корицы, символизирующая глину, из которой евреи строили сооружения для египтян.
Запеченное мясо - обычно это ягненок или курица. Мясо символизирует пасхальную жертву, которую когда-то приносили в храме.
Яйцо - символ новой жизни и восстановления.
Вино - на Песах пьют четыре чаши вина, которые символизируют свободу.
Перед началом Песах евреи имеют определенные обязательные подготовки:
Чистка дома - традиционно очищают дом от всего, что содержит хамец, что запрещено на праздник. Это включает даже кухонную утварь, которая будет использоваться только для приготовления пищи на Песах.
Подготовка специальной посуды - если в доме используется посуда для обычной еды, перед Песахом ее либо кошерят (если это возможно), либо используют специальную посуду, которая предназначена только для праздничных дней.
Запасание продуктами - покупка кошерных для Песах продуктов: мацот, вино, овощи и специи. Это также включает обеспечение запаса для праздничного стола.
Планирование седера - выбор места и подготовка к проведению седерного вечера - важного обряда Песах, когда семья собирается вместе для молитвы, чтения агхады и совместного празднования.
Вас может заинтересовать:
При написании материала были использованы источники: Chabad.org, My Jewish Learning, Hebcal Jewish Calendar