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Коли можна квасити капусту в лютому 2024 року. Найкращі та найгірші дні

Понеділок 05 лютого 2024 11:27
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Коли можна квасити капусту в лютому 2024 року. Найкращі та найгірші дні Фото: Коли можна квасити капусту у лютому 2024 (facebook.com/Vi Sidhe)
Автор: Людмила Жукова

Квашена капуста - це український суперпродукт, який дуже корисний. Новачки вважають, що не має значення, коли квасити овоч, але це не так.

Які дні найсприятливіші у лютому, а в які квасити капусту не треба - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В матеріалі були використані дані Місячного календаря.

Що треба знати про квашення капусти

Процес бродіння є результатом активності бактерій, і чим ці бактерії більш активні, тим ефективніше протікає бродіння і смачніше виходить страва.

Однак рівень активності бактерій може варіювати в різні дні, а це залежить від фази місячного циклу. Протягом повного місяця та під час нового місяця активність бактерій практично не виявляється. Проте, на зростаючому місяці вона досягає свого піку.

Отже, для оптимального процесу квасіння та соління капусти рекомендується проводити ці процеси під час зростаючого місяця. Такий підхід сприяє максимальній активності бактерій і досягненню найкращого результату.

Також важливо враховувати час тижня: для квасіння найкраще обирати максимально вільний день, оскільки цей процес вимагає достатньо часу для повного розвитку.

Коли в лютому можна квасити капусту

Найбільш сприятливим періодом для соління та квашення є дні зростаючого місяця. У лютому 2024 року ця фаза місяця триватиме з 12-го по 26-те число. Таким чином, цей період ідеально підходить для планування приготування страви, які вимагають соління чи квашення.

Коли в лютому не бажано квасити капусту

Ні дачникам, ні кухарям не подобались молодик і повний місяць. Так само важливо утримуватися від квашення капусти під час молодика і повного місяця. У лютому 2024 року ці періоди припадають на 11-те і 27-те числа.

Читайте також, 5 секретів квашеної капусти, без яких вона не вийде ніколи.

Раніше ми писали про те, як заквасити капусту швидкого посолу.

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