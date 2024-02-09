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Коли сіяти перець на розсаду, аби отримати гарний врожай

Сіяти перець на розсаду можна вже зараз (фото: freepik)
Автор: Ірина Костенко

Сіяти перець на розсаду не так складно, як може здатися на перший погляд. Для цього потрібно обрати підходящий сорт, розібратися з кращими датами для посіву, а також правилами підготовки насіння, ґрунту та місткостей для розсади.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що треба знати про підготовку до посіву перцю та які дати в лютому, березні та квітні 2024 року є для цього найкращими.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Земляк", Floristics Info.

Із чого розпочати

Для того, щоб посіяти перець на розсаду, потрібно підготуватися заздалегідь:

  • придбати необхідне для цього насіння (з огляду на потрібний вам сорт перцю)
  • розібратися з термінами дозрівання того чи іншого сорту рослини
  • обрати сприятливі для посіву дні (з огляду на сорт рослини й посівний календар)
  • підготувати насіння для розсади (знезаразити й проростити)
  • підготувати ґрунт для розсади
  • визначитись із місткостями для вирощування розсади

Для того, щоб розсада була здоровою та міцною, необхідно докласти зусиль (ілюстративне фото: pixabay.com)

Дозрівання перцю

Термін посіву будь-якої рослини залежить не лише від сприятливих умов або дат, але й від її сорту та строків дозрівання.

Якщо говорити про перець, то він може бути:

  • ранньостиглий (варто сіяти за 65 днів до висадки розсади на постійне місце)
  • середньостиглий (варто сіяти за 70 днів до висадки розсади на постійне місце)
  • пізній (варто сіяти за 75 днів до висадки розсади на постійне місце)

В середньому перець дозріває через 100-150 днів від моменту появи сходів, але точно розрахувати терміни посіву можна за допомогою вказаних на упакуванні насіння рекомендацій.

Коли сіяти перець у 2024 році

Традиційно вважається, що якість і розмір врожаю залежать, крім іншого, від місячних фаз. З огляду на це створюються посівні (місячні) календарі й даються різні рекомендації щодо посіву й вирощування тих чи інших рослин.

Перець радять саджати при ростучому Місяці - тоді активність його зростання буде набагато вищою, ніж при посадці у період спадного Місяця.

Обрати найкращі дати для посіву перцю у 2024 році можна завдяки посівному календарю.

Посів перцю в лютому, березні та квітні 2024 року (інфографіка: floristics.info)

Підготовка насіння

З огляду на сорт рослини й компанію-виробника, насіння перцю може бути:

  • дражованим (укладеним у спеціальну капсулу з додаванням стимуляторів росту й різних добрив) - не потребує підготовки до посіву
  • класичним (звичайним) - потребує підготовки до посіву

Для того, щоб підготувати насіння до посіву, потрібно його, перш за все, знезаразити - витримати у розчині перманганату калію. Для цього 1 г препарату потрібно розвести у 100 мл води й протримати насіння у цьому розчині впродовж 20 хвилин.

Після знезараження насіння радять помістити у розчин стимулятора росту (приготований згідно з інструкцією), або ж покласти у розчин мінеральних добрив на 4-5 годин.

Після таких процедур посівний матеріал потрібно промити у чистій воді та сіяти вологим.

Дехто з городників вдається до барботування насіння (обробки у воді задля насичення киснем). Для цього насіння поміщають у марлевий мішечок і опускають у воду, через яку компресором пропускають повітря (впродовж 4-5 годин).

Найчастіше ж українці вдаються до "традиційного" пророщування насіння:

  • загортають його у мокру марлю чи тканину
  • поміщають у тепло (20-23 градуси за Цельсієм)
  • стежать, щоб тканина не висихала, проте й не була занадто мокрою (для проростання потрібен також і кисень)

Дехто радить також покласти загорнуте насіння на блюдце й помістити його під поліетилен.

Від якості розсади залежить майбутній врожай (ілюстративне фото: pixabay.com)

Підготовка ґрунту й місткостей

Ґрунт для розсади перців можна придбати у спеціалізованих магазинах, або ж підготувати самостійно. В цілому він має бути:

  • пухким
  • живильним
  • нейтральним або слабкокислим (pH 6-6,5)
  • стерильним

Якщо ви плануєте готувати ґрунтосуміш власноруч, не забудьте її знезаразити (наприклад пролити окропом і прожарити в духовці) до внесення добрив.

Для посіву перцю на розсаду найкраще використовувати окремі горщики або скляночки діаметром 10 см і глибиною 10-12 см.

Якщо ж такої можливості у вас немає, можна використати будь-яку достатньо простору посудину глибиною не менше 5-6 см (рівень ґрунту не повинен доходити до краю посудини на 2 см).

Перед посівом місткості для розсади радять промити у розчині марганцівки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в які дати найкраще сіяти розсаду помідорів у лютому та березні.

Читайте також, коли сіяти ранню капусту, щоб отримати восени гарний врожай.

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