Когда сеять перец на рассаду, чтобы получить хороший урожай

С чего начать

Для того чтобы посеять перец на рассаду, нужно подготовиться заранее:

приобрести необходимые для этого семена (учитывая нужный вам сорт перца)

разобраться со сроками созревания того или иного сорта растения

выбрать благоприятные для посева дни (учитывая сорт растения и посевной календарь)

подготовить семена для рассады (обеззаразить и прорастить)

подготовить почву для рассады

определиться с емкостями для выращивания рассады

Для того чтобы рассада была здоровой и прочной, необходимо приложить усилия (иллюстративное фото: pixabay.com)

Созревание перца

Срок посева любого растения зависит не только от благоприятных условий или дат, но и его сорта и сроков созревания.

Если говорить о переце, то он может быть:

раннеспелый (стоит сеять за 65 дней до высадки рассады на постоянное место)

среднеспелый (стоит сеять за 70 дней до высадки рассады на постоянное место)

поздний (стоит сеять за 75 дней до высадки рассады на постоянное место)

В среднем перец созревает через 100-150 дней от момента появления всходов, но точно рассчитать сроки посева можно с помощью указанных на упаковке семян рекомендаций.

Когда сеять перец в 2024 году

Традиционно считается, что качество и размер урожая зависят, помимо прочего, от лунных фаз. Учитывая это, создаются посевные (лунные) календари и даются различные рекомендации по посеву и выращиванию тех или иных растений.

Перец советуют сажать при растущей Луне - тогда активность его роста будет гораздо выше, чем при посадке в период нисходящей Луны.

Выбрать лучшие даты для посева перца в 2024 году можно благодаря посевному календарю.

Посев перца в феврале, марте и апреле 2024 года (инфографика: floristics.info)

Подготовка семян

Учитывая сорт растения и компанию-производителя, семена перца могут быть:

дражированными (вложенными в специальную капсулу с добавлением стимуляторов роста и различных удобрений) - не требуют подготовки к посеву

классическими (обычными) - требуют подготовки к посеву

Для того чтобы подготовить семена к посеву, нужно их, прежде всего, обеззаразить - выдержать в растворе перманганата калия. Для этого 1 г препарата следует развести в 100 мл воды и продержать семена в этом растворе в течение 20 минут.

После обеззараживания семена советуют поместить в раствор стимулятора роста (приготовленный согласно инструкции), или положить в раствор минеральных удобрений на 4-5 часов.

После таких процедур посевной материал следует промыть в чистой воде и сеять влажным.

Некоторые из огородников прибегают к барботированию семян (обработке в воде для насыщения кислородом). Для этого семена помещают в марлевый мешочек и опускают в воду, через которую компрессором пропускают воздух (в течение 4-5 часов).

Однако чаще всего украинцы прибегают к "традиционному" проращиванию семян:

заворачивают их в мокрую марлю или ткань

помещают в тепло (20-23 градуса по Цельсию)

следят, чтобы ткань не высыхала, но и не была слишком мокрой (для прорастания нужен также и кислород)

Некоторые советуют также положить завернутые семена на блюдце и поместить их под полиэтилен.

От качества рассады зависит будущий урожай (иллюстративное фото: pixabay.com)

Подготовка почвы и емкостей

Грунт для рассады перцев можно приобрести в специализированных магазинах, или же подготовить самостоятельно. В целом он должен быть:

рыхлым

питательным

нейтральным или слабокислым (pH 6-6,5)

стерильным

Если вы планируете готовить почвосмесь собственноручно, не забудьте ее обеззаразить (например, пролить кипятком и прокалить в духовке) до внесения удобрений.

Для посева перца на рассаду лучше всего использовать отдельные горшки или стаканчики диаметром 10 см и глубиной 10-12 см.

Если же такой возможности у вас нет, можно использовать любую достаточно просторную емкость глубиной не менее 5-6 см (уровень грунта не должен доходить до края емкости на 2 см).

Перед посевом емкости для рассады рекомендуют промыть в растворе марганцовки.