Час сіяти ранню капусту, щоб отримати врожай вже восени
Сіяти ранню капусту можна не лише на початку весни, а й в другій половині липня, щоб отримати врожай вже восени.
Як це зробити, розповіли на YouTube-каналі "Наша дача".
Вам знадобляться:
- касети для розсади
- пухкий ґрунт, наприклад, верховий торф
- насіння капусти
- вода (температури повітря)
- розпилювач
Як виростити розсаду
Заповніть касети ґрунтом і в кожне гніздо закладіть по одній насінині капусти. Заглибте насіння на 0,5-0,7 сантиметри, прикрийте ґрунтом і ретельно зволожте за допомогою розпилювача.
Накрийте касету плівкою, щоб зайва волога не випаровувалася. Розмістіть у відносно прохолодному місці (в тіні без сонячних променів).
Розсада буде готовою вже за 20 днів, адже влітку вона росте швидше.
У такий спосіб ви отримаєте з 10 насінин до 10 кілограмів капусти.
Коли у вас звільняється ділянка після викопування часнику, цибулі, молодої картоплі, обов'язково спробуйте виростити таку овочеву культуру.
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