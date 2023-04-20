Українські школярі вчитимуться 12 років? У МОН кажуть, що "це розв'яже усі питання"

В Україні хочуть запровадити 12-річне навчання в школах. Таке нововведення пов'язують з освітніми втратами через обмеження під час активної фази COVID-19 та воєнного стану.

Про це повідомляють на сайті Укрінформу.

За словами голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака, перехід на 12-річну систему шкільної освіти задекларований у законодавстві. Це означає, що рано чи пізно він все одно відбудеться.

Відповідно до реформи нової української школи (НУШ) це планувалося на 2027 рік, однак Гурак вважає, що це можна зробити й у 2024 році.

"Це розв'яже всі наші питання. Ми зможемо збалансувати освітню програму таким чином, щоб врахувати усі пропущені заняття (через повітряні тривоги, відсутність електроенергії, відсутність інтернету), врахувати перехідний період на кожному рівні та зможемо підготуватися до 2027 року - до повноцінного запровадження профільної старшої школи", - сказав Гурак.

Введення 12-річного навчання в школах допоможе заповнити прогалини в освіті маленьких українців (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Він вважає, що ухвалити таке кардинальне рішення дешевше, ніж фінансувати кілька менш глобальних проєктів у сфері освіти. Однак не менш важливу роль відігрує й ставлення учасників освітнього процесу.

"Якщо учень не відчуває відповідальності, якщо вчитель в нинішніх умовах не відчуває відповідальності за рівень освіти, то потуги тільки держави, тільки Міністерства освіти або тільки депутатів, які напишуть хороші зміни до законів, не будуть мати абсолютно ніякого результату", - пояснює політик.

Тому, на думку високопосадовця, кожен повинен відчути свою відповідальність за результати навчання. Лише тоді українці зможуть побачити реальні результати та зміни в навчанні.

Головна проблема в освіті сьогодні

Нагадаємо, що 21 березня в Україні обрали нового міністра освіти. Наступником Сергія Шкарлета став Оксен Лісовий.

За словами міністра, основна проблема в українській освіті - це формування толерантності до корупції вже на етапі здобуття освіти.

"Корупція - це те, що толерується глибоко у свідомості нашої людини. І це ті речі, які можна прибрати лише за допомогою освіти протягом усього освітнього процесу", - пояснив він.

Він зазначив, що абітурієнти та студенти також стикаються із системою корупції у вищих навчальних закладах.