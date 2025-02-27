Коли серце знову відкрите: як зрозуміти, що ви готові до нових стосунків після розриву

Розрив стосунків - це завжди емоційний шторм. Хтось оговтується за кілька тижнів, а хтось і за роки не може повністю відпустити минуле. Але коли ж справді варто думати про нові стосунки?

Коли варто починати стосунки після розриву та як зрозуміти, що ви вже готові, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

За словами експерта, немає універсальної формули, бо все залежить від глибини почуттів, причини розриву та особистої готовності. І тут немає єдиного правила - важливий не час, а стан вашого внутрішнього світу.

"Час - не показник. Формула "пів року на відновлення" чи "один місяць на кожен рік стосунків" - це міфи", - наголошує коуч.

Якщо ви кидаєтеся у нові стосунки лише для того, щоб заповнити порожнечу або забути колишнього партнера, це швидше втеча, ніж початок чогось здорового.

"Сигналом до готовності може бути момент, коли думки про минулі стосунки вже не викликають сильного болю, а майбутнє не здається похмурим без конкретної людини поруч", - пояснює Віталій.

Важливо не те, скільки минуло часу, а чи ви дійсно вийшли з попередніх стосунків емоційно. Як зрозуміти, що ви готові?

Ви не чіпляєтеся за минуле

Нові стосунки - це не спосіб забути про колишнього(-у)

Ви не використовуєте нову людину як "пластир" для ран

Ви не шукаєте помсти

Якщо бажання вступити у нові стосунки викликане прагненням "насолити" колишньому, варто почекати

Ви комфортно почуваєтеся наодинці

Новий партнер - це не спосіб втекти від самотності

Ви можете бути щасливими та без стосунків, але хочете поділитися цим щастям із кимось

Ви розумієте, чого хочете

Ви усвідомлюєте свої потреби, зробили висновки з попередніх стосунків і готові будувати щось нове, а не повторювати старі сценарії.

Психологи радять брати паузу, щоби розібратися в собі: які уроки ви винесли, що хочете змінити в майбутньому партнерстві, і чи справді готові будувати нові стосунки, а не просто заповнювати пустоту. Ваше серце підкаже, коли ви будете готові до нових стосунків (фото: freepk.com)

Експерт наголошує, що ключове правило - не поспішати та не слухати стереотипи. Ваше серце саме підкаже, коли буде готове. А поки що дозвольте собі пожити для себе, наповнюючи життя тим, що приносить радість і натхнення.

"Не варто поспішати… але й затягувати теж. Іноді людина уникає нових стосунків роками, бо боїться повторити біль. Інші ж, навпаки, кидаються в обійми першого-ліпшого, щоб не залишатися на самоті. Обидва варіанти - не найкращий вибір. Головне - відчувати себе цілісною особистістю, незалежно від наявності партнера. Нові стосунки повинні починатися з бажання будувати щось хороше, а не просто заповнювати порожнечу", - резюмує Віталій Курсік.

Вас може зацікавити: