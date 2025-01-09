Мені вже 40 і я досі одна. Що заважає побудувати тривалі та міцні стосунки?

Для жінки 40 років - чудовий вік, коли ви вже знаєте себе, маєте досвід і цінуєте свій час. Але якщо досі не вдалося побудувати стабільні стосунки, можливо, справа в певних внутрішніх або зовнішніх бар’єрах.

Що заважає жінці у 40 років побудувати тривалі та міцні стосунки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

1. Нерозв'язані емоційні рани

Попередні стосунки могли залишити слід - розчарування, біль, страх знову довіряти. Якщо ці почуття не опрацьовані, вони стають невидимою стіною між вами та можливими партнерами.

"З одної сторони вам хочеться відчути тепло, а з іншої - як тільки стосунки починають переростати у щось серйозне - ви починаєте віддалятися від партнера", - пояснює коуч.

2. Звичка бути незалежною

Багато жінок, будуючи кар’єру та життя без партнера, настільки звикають до самостійності, що згодом складно знайти місце для когось іншого у своєму світі.

3. Високі стандарти

З віком жінки частіше знають, чого хочуть, і це добре. Але якщо список вимог до партнера нагадує інструкцію для космонавта, це може ускладнювати пошук.

4. Стереотипи про вік

Суспільство іноді тисне: мовляв, після 40 "ринок партнерів" обмежений, а вільних чоловіків мало. Ці установки створюють зайву тривогу та зневіру.

5. Брак ініціативи

Очікування, що ідеальний чоловік сам знайде вас, може працювати в молодості. Але з часом важливо навчитися брати ініціативу у свої руки.

"Якщо ваш день обмежується офісом, спортзалом та супермаркетом, а на вихідних ви прибираєте та дивитеся серіали - то шансів зустріти бодай когось дуже невеликі. Звичайно, буває так, що люди можуть познайомитися навіть у супермаркеті, але це скоріше виключення, ніж правило. Спробуйте бувати там, де є можливість знайомитися з іншими людьми", - радить експерт.

6. Страх відкритості

Відкритися людині, показати свої слабкості чи страхи стає складніше з роками. Але саме ця відкритість створює довіру й емоційну близькість.

7. Зміна пріоритетів

Можливо, у певний період життя ви обрали кар’єру, дітей чи інші цілі. І це чудово. Але тепер час усвідомити, що ви готові змінити фокус на особисте життя.

Як це змінити?

Розберіться з минулим. Прийміть свої невдачі як досвід, а не вирок.

Якщо потрібно, зверніться до терапевта.

Будьте відкритою до нового.

Можливо, ваш ідеальний партнер зовсім не схожий на ваші уявлення про нього. Дайте шанс різним людям.

Зробіть перший крок. Не бійтеся проявляти ініціативу - знайомтеся, ходіть на зустрічі, пробуйте нові формати спілкування.

Розвивайте комунікативні навички. Вміння слухати, висловлювати свої бажання й приймати іншу людину - ключ до гармонійних стосунків.

Переоцініть свої очікування. Шукайте не ідеал, а людину, з якою вам буде комфортно та цікаво.

Працюйте над самооцінкою. Ви заслуговуєте на кохання незалежно від віку, статусу чи інших факторів.

"Бути однією в 40 - це не проблема, це лише нова сторінка вашого життя. І саме ви вирішуєте, що буде написано на наступній", - каже Віталій Курсік.