Романтичне побачення чи дружня зустріч: як зрозуміти наміри партнера

Ви сидите у кав'ярні, смієтеся над жартами співрозмовника, насолоджуєтеся атмосферою... Але в голові свербить запитання: це побачення чи просто дружня зустріч? Як зрозуміти, чи людина зацікавлена в вас романтично, чи ви просто весело проводите час?

Які ознаки вказують на романтичне побачення, а які - на просто дружню зустріч, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Деталі, звісно, мають значення. Наприклад, чи були якісь натяки до зустрічі? Чи довго обирали місце?

Якщо це кіно та вино, то, можливо, тут щось більше, ніж просто "ну давай якось зустрінемося". А якщо це кафе біля роботи у твій обідній час - ну, самі розумієте.

Тож як відрізнити романтичну зацікавленість від звичайної дружної зустрічі?

Ознаки романтичної зацікавленості

Тактильний контакт

Якщо людина торкається вашої руки, підбадьорливо торкається плеча або випадково зачіпає вас під час розмови - це хороший знак. Дружба рідко супроводжується тактильними контактами без приводу.

Очний контакт

Тривалий зоровий контакт (більш як три секунди) може свідчити про романтичний інтерес. Якщо очі затримуються на вас трохи довше, ніж зазвичай - це знак.

"Якщо людина дивиться тобі прямо в очі, іноді ненавмисно торкається руки або ніби випадково нахиляється ближче, то, можливо, тут не лише про дружбу", - підкреслює коуч.

Глибокий інтерес до вас

Якщо людина розпитує про ваше життя, цілі, мрії, запам’ятовує деталі й повертається до них у розмові - вона справді зацікавлена.

"Якщо йдеться про улюблені серіали, подорожі, смішні історії з дитинства - це плюс. Якщо про податкові звіти, колишніх або плани купити пральну машинку - тут романтикою не пахне", - додає експерт.

Компліменти

Якщо ваш співрозмовник робить компліменти не тільки вашому одягу, а й вашій особистості, інтелекту чи почуттю гумору - це вже виходить за межі дружньої розмови.

Планування наступної зустрічі

"Мені так сподобалося, давай повторимо?" - проста, але важлива фраза. Якщо людина сама ініціює наступну зустріч, і при цьому пропонує цікаві ідеї, то вона явно зацікавлена.

Флірт

Піддражнювання, легка гра слів, підморгування - все це знаки романтичної зацікавленості.

Ознаки, що це просто дружня зустріч

Немає фізичного контакту

Людина не торкається вас навіть випадково й тримається на комфортній дистанції.

"А якщо твій "співрозмовник" скролить телефон, п'є лате і не відривається від екрану, то, скоріш за все, перед тобою професійний дегустатор капучино, а не романтичний партнер", - додає коуч.

Розмова про третіх осіб

Якщо ваш співрозмовник активно розповідає про свої симпатії до когось іншого або запитує вашу пораду щодо його/її особистого життя - це натяк, що ви просто друг.

Немає компліментів або вони надто нейтральні

"Ти класний друг" або "Ти завжди гарно одягаєшся" - звучить більше як підтримка, ніж флірт.

Чітко окреслені межі

Людина може прямо сказати щось на кшталт: "Я дуже ціную нашу дружбу" - і ось це вже фінальний акорд.

Що робити, якщо ви не впевнені?

Якщо після зустрічі вам здається, що ви так і не зрозуміли наміри людини, просто зробіть крок уперед - запитайте напряму або ж натякніть на свою зацікавленість.

Наприклад: "Мені дуже подобається проводити з тобою час. Хотів/ла б дізнатися, чи це взаємно?"

"Так, ризик є, але краще розставити крапки над "і", ніж залишатися в невизначеності. Адже найбільше люди шкодують не про ті речі, які зробили, а про ті, які так і не наважилися зробити", - каже Віталій Курсік.