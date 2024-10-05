Коли саджати петрушку восени, щоб отримати рекордно ранній урожай

Як підготувати ділянку для озимої петрушки

Вибір місця для посіву залежить від типу петрушки, яку ви плануєте вирощувати. Листова петрушка, яка використовується для отримання зелені, не потребує багато сонячного світла та добре росте навіть у тіні.

Для отримання багатого врожаю коренеплодів краще обирати добре освітлену ділянку. Озима петрушка не любить надмірної вологості, тому не варто висівати її в низовинах або поблизу водойм.

Ділянку для посіву потрібно підготувати заздалегідь - за 2-3 тижні до планованої дати. Грунт слід удобрити перегноєм або торфом, перекопати на глибину близько 20 см та ретельно розпушити граблями.

Коли саджати петрушку під зиму

Осінній посів дозволяє зробити петрушку стійкішою до морозів, а першу зелень можна буде зібрати на місяць раніше, ніж при весняному посіві. Крім того, коренеплоди можуть досягти значних розмірів уже до серпня.

Головне не поспішати: насіння має тільки набрякнути в ґрунті до морозів, але не прорости. Зазвичай гарна погода для посіву приходить у жовтні або листопаді.

Важливо орієнтуватися на погоду - коли температура вдень стабільно тримається на рівні 2-3 градусів, а вночі падає до мінусових значень. Ідеальним часом для посіву є сонячний день, коли земля починає замерзати, але ще розмерзається до обіду - зазвичай це на початку листопада.

Посів петрушки восени дасть ранній урожай у весняні місяці (фото: Freepik.com)

Посів петрушки восени: крок за кроком

Посів озимої петрушки не є складним процесом, але вимагає дотримання певних правил. Насіння петрушки не замочують перед посадкою, а в борозни воду не наливають. Висівають приблизно 1 грам насіння на 1 погонний метр.

Борозни роблять глибиною до 2 см, міжряддя - 20-25 см. Після посіву землю в борознах засипають і злегка ущільнюють. Поливати після цього не потрібно.

Для захисту від морозів посіви накривають плівкою, яку знімають одразу після появи перших сходів.

Як доглядати за озимою петрушкою

Петрушка добре витримує різні умови, але для забезпечення хорошого врожаю необхідно дотримуватися певних правил.

Підживлення петрушки проводиться на початковому етапі росту - розчином перегною або пташиного посліду, а після зрізу зеленої маси використовують аміачну селітру.

Хоча петрушка не потребує великої кількості вологи, у суху погоду все ж варто поливати, щоб листя могло рівномірно рости та розвиватися. Після масового збору зелені залишають близько 5-7 см стебла над землею. Через 30-40 днів зелень відростає знову.

Якщо метою вирощування є отримання коренеплодів, стебла слід обрізати частково, щоб не пошкодити коріння та забезпечити їхній подальший розвиток.