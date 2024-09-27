10 найкрасивіших квітів, які варто посадити восени

Осінь - це чудовий час для підготовки саду до майбутнього сезону. Якщо ви бажаєте, щоб ваш сад радував око яскравим цвітінням з перших днів весни, то саме восени варто подбати про посадку квітів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які рослини не чекають на літнє тепло і починають квітнути вже з ранньої весни, тому восени необхідно висадити саме такі квіти.

Які квіти можна садити восени

Основними рослинами, що садять восени, є цибулинні. Однак не тільки вони заслуговують на вашу увагу.

Насправді восени висаджують не лише цибулинні квіти. Це чудова пора для розподілу і пересадки кореневищ півоній, дельфініумів, люпинів, дицентр, альпійської айстри.

Також можна висівати під зиму насіння холодостійких культур, таких як лаватера, космея, айстри, календула, кларкія, годеція. Ось кілька популярних квітів для осінньої посадки:

Тюльпани - починають квітнути одними з перших, прикрашаючи сад яскравими фарбами весною.

- починають квітнути одними з перших, прикрашаючи сад яскравими фарбами весною. Нарциси - радують своїм ніжним ароматом і гарними квітками на початку весни.

- радують своїм ніжним ароматом і гарними квітками на початку весни. Крокуси - невеликі яскраві квіти, що з'являються, як тільки сходить сніг.

- невеликі яскраві квіти, що з'являються, як тільки сходить сніг. Гіацинти - запашні квіти, які цвітуть трохи пізніше крокусів і прикрашають сад пишними суцвіттями.

- запашні квіти, які цвітуть трохи пізніше крокусів і прикрашають сад пишними суцвіттями. Рябчики - яскраві декоративні квіти, що додають саду екзотичного вигляду.

- яскраві декоративні квіти, що додають саду екзотичного вигляду. Півонії - їх кореневища розсаджують восени, щоб насолоджуватися їх розкішним цвітінням влітку.

- їх кореневища розсаджують восени, щоб насолоджуватися їх розкішним цвітінням влітку. Дельфініуми - восени їх кореневища розподіляють для майбутнього росту і пишного цвітіння.

- восени їх кореневища розподіляють для майбутнього росту і пишного цвітіння. Люпини - красиві багаторічні рослини з довгими суцвіттями, які чудово доповнюють садові композиції.

- красиві багаторічні рослини з довгими суцвіттями, які чудово доповнюють садові композиції. Айстри - висівають під зиму, щоб влітку та восени милуватися їх різнокольоровими квітами.

- висівають під зиму, щоб влітку та восени милуватися їх різнокольоровими квітами. Календула - яскраво-помаранчеві квіти, які квітнуть до самої осені.

Нарциси - весняні квіти, що порадують вас вже у квітні (фото: Freepik.com)

Вибір посадкового матеріалу

Ключем до гарного цвітіння є якісний посадковий матеріал. Купуючи цибулини, звертайте увагу на їхній зовнішній вигляд: вони мають бути здоровими, без пошкоджень, твердими на дотик і однорідного кольору.

Уникайте придбання цибулин з пророслим корінням, оскільки вони можуть бути пошкоджені під час посадки, що негативно вплине на розвиток рослини.

Цибулини, куплені в закритій упаковці, слід зберігати в паперових пакетах або картонних коробках для забезпечення доступу повітря до моменту висадки.

Як обрати місце для посадки цибулинних квітів

Цибулинні рослини мають особливість - після цвітіння їхні надземні частини засихають, і на клумбах можуть з’являтися пустоти. Тому варто заздалегідь планувати, де посадити ці квіти.

Найчастіше їх висаджують на клумбах з багаторічними рослинами, які розростаються влітку і приховують ці місця своїм листям. Також цибулинні добре почуваються на газонах, у бордюрах, альпійських гірках або в садових контейнерах.

Головне - вибирати для них добре освітлені місця, оскільки цибулинні квіти люблять сонце.

Посадка восени допоможе квітам за зиму добре вкоренитися (фото: Freepik.com)

Підготовка ґрунту для цибулинних квітів

Для цибулинних рослин необхідно підготувати пухкий, легкий і родючий ґрунт з гарним дренажем. Якщо ділянка розташована в низині, краще уникати посадки там, оскільки цибулини можуть загнити через застійну воду.

Перед посадкою варто перекопати землю і внести добрива - органічні (перегній) або мінеральні. Якщо ґрунт занадто кислий, додайте вапно або золу.

Як правильно висаджувати цибулинні восени

Висаджувати цибулинні квіти потрібно за місяць до настання стійких заморозків. Найкращими умовами для цього є температура повітря близько 7-10°С і ґрунту 5-7°С.

Наприклад, тюльпани садять з середини вересня до середини жовтня, нарциси та крокуси - з середини вересня, а гіацинти - наприкінці вересня до середини жовтня.

Цибулини висаджують на глибину, рівну трьом їхнім висотам, а для нарцисів і гіацинтів - двом.