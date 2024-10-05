Когда сажать петрушку осенью, чтобы получить рекордно ранний урожай

Как подготовить участок для озимой петрушки

Выбор места посева зависит от типа петрушки, которую вы планируете выращивать. Листовая петрушка, которая используется для получения зелени, не требует много солнечного света и хорошо растет даже в тени.

Для получения обильного урожая корнеплодов лучше выбирать хорошо освещенный участок. Озимая петрушка не любит чрезмерной влажности, поэтому не следует высевать ее в низменностях или вблизи водоемов.

Участок для посева нужно подготовить заранее - за 2-3 недели до планируемой даты. Грунт следует удобрить перегноем или торфом, перекопать на глубину около 20 см и тщательно разрыхлить граблями.

Когда сажать петрушку под зиму

Осенний посев позволяет сделать петрушку более устойчивой к морозам, а первую зелень можно будет собрать на месяц раньше, чем при весеннем посеве. Кроме того, корнеплоды могут добиться значительных размеров уже к августу.

Главное не спешить: семена должны только набухнуть в почве до морозов, но не прорасти. Обычно хорошая погода для посева приходит в октябре или ноябре.

Важно ориентироваться на погоду - когда температура днем стабильно держится на уровне 2-3 градусов, а ночью падает до минусовых значений. Идеальным временем для посева является солнечный день, когда земля начинает замерзать, но еще размерзается до обеда - обычно это в начале ноября.

Посев петрушки осенью даст ранний урожай в весенние месяцы (фото: Freepik.com)

Посев петрушки осенью: шаг за шагом

Посев озимой петрушки не является сложным процессом, но требует соблюдения определенных правил. Семена петрушки не замачивают перед посадкой, и в борозды воду не наливают. Высевают примерно 1 грамм семян на 1 погонный метр.

Борозды делают глубиной до 2 см, междурядья - 20-25 см. После посева землю в бороздах засыпают и слегка уплотняют. Поливать после этого не нужно.

Для защиты от морозов посевы накрывают пленкой, которую снимают сразу после появления первой лестницы.

Как ухаживать за озимой петрушкой

Петрушка хорошо выдерживает разные условия, но для обеспечения хорошего урожая необходимо соблюдать определенные правила.

Подкормка петрушки производится на начальном этапе роста - раствором перегноя или птичьего помета, а после среза зеленой массы используют аммиачную селитру.

Хотя петрушка не требует большого количества влаги, в сухую погоду все же ее следует поливать, чтобы листья могли равномерно расти и развиваться. После массового сбора зелени оставляют около 5-7 см стебля над землей. Через 30-40 дней зелень отрастает снова.

Если целью выращивания является получение корнеплодов, стебли следует частично обрезать, чтобы не повредить корни и обеспечить их дальнейшее развитие.