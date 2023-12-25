Коли Різдво 2024 і чи буде вихідний в цей день

Коли буде Різдво у 2024 році та чи буде вихідний

Різдво за старим стилем 7 січня у 2024 році припадає на неділю. Тому для більшості українців це буде вихідний. Зазначимо, що по закону у найбільші релігійні свята на державному рівні давали вихідні. Але ця норма не діє, поки в країні війна.

Різдво за новим стилем 25 грудня у 2024 році припадає на вівторок. Тож якщо до цього часу у країні не закінчиться війна, то це буде робочим днем. Якщо ж уже буде мирний час, то у цей день українці матимуть державний вихідний.

Наголосимо, що на приватних підприємствах роботодавці можуть самостійно вирішувати, чи давати працівникам вихідні на великі релігійні свята.

Нагадаємо також, що поки не всі парафії ПЦУ перейшли на новий церковний календар. Вища єпархія поки заявляє, що до 2025 року триватиме перехідний період, аби люди могли повільно адаптуватись до нових дат святкувань.

Чи можна святкувати Різдво і 7 січні, і 25 грудня

Протоієрей Віталій Клос пояснює, що православна людина два Різдва святкувати не може.

"Так може святкувати людина, яка не розуміє суті самого свята. Елементарне питання, чи може людина двічі народитися. Ми святкуємо народження спасителя, відповідно так само й тут", - пояснює доктор наук з богослов'я.

Додамо також, що українців запитали, коли вони святкуватимуть Різдво. Понад 60% опитаних відповіли, що планують святкувати 25 грудня. Для порівняння до повномасштабного вторгнення лише 18% святкували Різдво 25 грудня.