Як працюватимуть банки на різдвяно-новорічні свята: графік НБУ

Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи в період завершення 2023 року та на початку 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, з 1 квітня 2023 року Система електронних платежів НБУ працює в цілодобовому режимі 24/7/365 із датою поточного календарного дня. Такий режим збережеться і в період завершення 2023 року та на початку 2024 року.

Водночас НБУ врахував звернення Державної казначейської служби України про встановлення обмеження на роботу в СЕП у зв’язку із завершенням звітного року.

Відповідно НБУ встановив, що:

У п'ятницю, 29 грудня 2023 року, СЕП продовжує працювати 24/7. Валютний ринок України, депозитарій, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі. Платежі у валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та Укрексімбанк проводяться до 16:00;

2023 року, СЕП продовжує працювати 24/7. Валютний ринок України, депозитарій, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі. Платежі у валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та Укрексімбанк проводяться до 16:00; У суботу та неділю, 30, 31 грудня 2023 року, СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банки в ці дні самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ в ці дні не розпочинається;

2023 року, СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банки в ці дні самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ в ці дні не розпочинається; У понеділок, 1 січня 2024 року, СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ також працюють у звичайному режимі.

"Крім того, у цей період для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів банки зобов’язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів", - йдеться в повідомленні.

Різдво та Новий рік

Під час війни в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) випадають на понеділки, і це будуть звичайні робочі дні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для всіх органів влади та державних підприємств Різдво, 25 грудня, буде робочим днем, як і для підприємств критичної інфраструктури. Водночас приватний бізнес може встановлювати робочий графік на цей день на власний розсуд.

"Укрпошта" та "Нова пошта" вже встановили вихідний день на 1 січня.