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Коли правильно подавати показники лічильника, щоб не платити велику комуналку

Фото: Коли правильно подавати показники лічильника (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вчасне подання показників лічильників є важливим для уникнення неправильних сум у рахунках за комунальні послуги. Особливо це стосується показників лічильників світла.

Як і коли правильно передавати покази лічильників, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що треба знати про лічильники

Подавати показники лічильників світла треба до 4 числа щомісяця.

Як це можна зробити

  • особистий кабінет на сайті ОСР;
  • зателефонувавши до кол-центру ОСР;
  • чат-боти (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
  • інший спосіб, який передбачений ОСР.

Також важливо вчасно подавати показники лічильників газу. Рекомендації для цього:

Подавати показники лічильників газу треба з 1 по 5 число щомісяця.

Зробити це можна:

  • передавши оператору ГРМ (облгазу);
  • на сайті або у чат-боті облгазу;
  • зателефонувавши в контакт-центр облгазу.

Пам'ятайте, що окрім спожитого ресурсу, ви також оплачуєте за доставку газу за фіксованим тарифом.

Дані з лічильника води також потрібно подавати щомісяця до 28 числа. Це можна зробити через:

  • Особистий кабінет на сайті.
  • Сайт.
  • Viber-бот.
  • Телефон контакт-центру (044) 202-0202.
  • Telegram-бот.
  • У Центрах комунального сервісу (ЦКС) та Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ).
  • Записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Раніше ми писали про те, що у Нафтогазі розповіли, що обов'язково треба зробити, інакше будуть проблеми із платіжками.

Читайте також про те, що дехто з українців може отримати 100% знижку на комуналку.

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