Когда правильно подавать показатели счетчика, чтобы не платить большую коммуналку

Своевременное представление показателей счетчиков важно во избежание неправильных сумм в счетах за коммунальные услуги. Особенно это касается показателей счетчиков света.
Как и когда правильно передавать показы счетчиков, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Подавать показатели счетчиков света следует до 4 числа ежемесячно.
Как это можно сделать
Также важно вовремя представлять показатели счетчиков газа. Рекомендации для этого:
Подавать показатели счетчиков газа следует с 1 по 5 число ежемесячно.
Сделать это можно:
Помните, что кроме потребленного ресурса вы также оплачиваете доставку газа по фиксированному тарифу.
Данные по счетчику воды также нужно подавать ежемесячно до 28 числа. Это можно сделать через:
Раньше мы писали о том, что в Нафтогазе рассказали, что обязательно нужно сделать, иначе будут проблемы с платежками.
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