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Когда правильно подавать показатели счетчика, чтобы не платить большую коммуналку

Фото: Когда правильно подавать показатели счетчика (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Своевременное представление показателей счетчиков важно во избежание неправильных сумм в счетах за коммунальные услуги. Особенно это касается показателей счетчиков света.

Как и когда правильно передавать показы счетчиков, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что нужно знать о счетчиках

Подавать показатели счетчиков света следует до 4 числа ежемесячно.

Как это можно сделать

  • личный кабинет на сайте ОСР;
  • позвонив в колл-центр ОСР;
  • чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
  • другой способ, предусмотренный ОСР.

Также важно вовремя представлять показатели счетчиков газа. Рекомендации для этого:

Подавать показатели счетчиков газа следует с 1 по 5 число ежемесячно.

Сделать это можно:

  • передав оператору ГРМ (облгаза);
  • на сайте или в чат-боте облгаза;
  • позвонив в контакт-центр облгаза.

Помните, что кроме потребленного ресурса вы также оплачиваете доставку газа по фиксированному тарифу.

Данные по счетчику воды также нужно подавать ежемесячно до 28 числа. Это можно сделать через:

  • Личный кабинет на сайте.
  • Сайт.
  • Viber-бот.
  • Телефон контакт-центра (044) 202-0202.
  • Telegram-бот.
  • Центры коммунального сервиса (ЦКС) и Центры обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС).
  • Записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Раньше мы писали о том, что в Нафтогазе рассказали, что обязательно нужно сделать, иначе будут проблемы с платежками.

Читайте также о том, что некоторые украинцы могут получить 100% скидку на коммуналку.

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