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Коли потрібно негайно забирати дитину з садочка: основні ознаки

Як зрозуміти, що дитину ображають в дитячому садочку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо дитину у дитячому садочку ображають, то на це батькам варто одразу звернути увагу. В результаті це може мати негативні наслідки для психіки дитини.

Про це повідомила дитячий психолог Вероніка Бабій в Instagram.

Основні ознаки

Якщо звична поведінка дитини змінилася, вона стала надто емоційна, з'явилась сильна прив’язаність до мами, то варто вживати заходів.

Психолог каже, якщо дитину ображають в садочку, то дитина буде постійно плакати, майже не можливо буде відволікти чи заспокоїти.

Іншою ознакою є те, що в садочку дитина не йде на контакт з дорослими і не комунікує з іншими дітьми та постійно відмовляється від їжі.

Почалися проблеми з туалетом теж можуть виникнути в результаті проблем у садочку.

Також у дитини може погіршитись сон, буде присутня явно виражена психосоматика та напруження (постійно хворіє, щось непокоїть та гризе нігті).

До того ж малюку буде досить болісні розставатися з батьками на тривалий час.

Що робити

Перш ніж діяти, спробуйте дізнатися причину конфлікту.

Необхідно поговорити з вихователем. Потрібно говорити спокійно та не в чому не звинувачувати.

Також необхідно уважно подивитися на поведінку малюка на дитячому майданчику. Придивіться до поведінки та манери спілкування. Це може допомогти вам зрозуміти, через що виникли проблеми в саду.

Якщо ваша дитина не може зв'язно відповісти чому його ображають, влаштуйте маленьку гру. Візьміть кілька іграшок і нехай малюк дасть всім імена, як в садку. Далі нехай вибере іграшку, яка буде його другом чи ворогом.

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