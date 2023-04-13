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Когда нужно немедленно забирать ребенка из садика: основные признаки

Как понять, что ребенка обижают в детском саду (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если ребенка в детском саду обижают, то на это родителям следует сразу обратить внимание. В результате это может иметь отрицательные последствия для психики ребенка.

Об этом сообщила детский психолог Вероника Бабий в Instagram.

Основные признаки

Если привычное поведение ребенка изменилось, он стал слишком эмоционален, появилась сильна привязанность к маме, то следует принимать меры.

Психолог говорит, если ребенка оскорбляют в садике, то ребенок будет постоянно плакать, почти невозможно будет отвлечь или успокоить.

Другим признаком является то, что в садике ребенок не идет на контакт со взрослыми и не общается с другими детьми и постоянно отказывается от еды.

Начавшиеся проблемы с туалетом тоже могут возникнуть в результате проблем в садике.

Также у ребенка может ухудшиться сон, будет присутствовать явно выраженная психосоматика и напряжение (постоянно болеет, что-то беспокоит и грызет ногти).

К тому же малышу будет достаточно болезненно расставаться с родителями и на длительное время.

Что делать

Прежде чем действовать, попробуйте узнать причину конфликта.

Необходимо поговорить с воспитателем. Нужно говорить спокойно и не в чем не винить.

Также нужно внимательно посмотреть на поведение малыша на детской площадке. Присмотритесь к поведению и манере общения. Это может помочь вам понять, из-за чего возникли проблемы в саду.

Если ваш ребенок не может связно ответить, почему его оскорбляют, устройте маленькую игру. Возьмите несколько игрушек и пусть малыш даст всем имена, как в садике. Далее пусть выберет игрушку, которая будет его другом или врагом.

Раньше мы сообщали, как правильно стирать мягкие игрушки в машинке.

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