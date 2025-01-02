З яким соусом найкраще поєднувати різні види макаронів: тонкощі, які зроблять страву неперевершеною

Різноманіття видів макаронів вражає не лише формою, а й складом. Хоча для когось ці особливості здаються дріб'язковими, виявляється, не всі з макаронних виробів однаково добре поєднуються з одним й тим самим соусом.

Про те, з чим найкраще готувати різні види макаронів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Onet .

З чим поєднувати різні види макаронів

Форма та технологія виготовлення різноманітних макаронних виробів впливає на те, як вони будуть поєднуватися з різноманітними інгредієнтами в соусах. Справа не лише в естетичному оформленні страви - в певних випадках макарони просто не поглинуть всі смаки та аромати заправки.

Тому деякі макарони найкраще використовувати з овочами, м'ясними або рибними продуктами, а деякі ідеально смакують з рідкими соусами.

Спагеті та лінгвіні

Спагеті - один з найбільш популярних видів макаронних виробів на багатьох кухнях. Хоча багато хто може змішувати довгу пасту з all'Arrabbiata або al Pomodoro, томатними соусами, це не зовсім по-італійськи.

Які макарони краще готувати з томатним соусом (фото: Freepik)

Водянистий соус погано прилипає до слизької пасти. В результаті більше заправки залишається на тарілці, ніж потрапляє до рота. Ось чому лінгвіні або спагеті краще поєднуються з песто, холодним соусом з сиру та базиліку.

Завдяки такій заправці макарони краще злипаються при скручуванні, вбираючи більше соусу і, відповідно, набуваючи цікавішого смаку.

Фетучіні, тальятеле та фузіллі луні

Вважається, що довгі, плоскі та товсті макарони ідеально підходять для соусів на основі вершків та сиру, таких як паста альфредо або карбонара.

Як готувати тальятеле (фото: Freepik)

Рігатоні, пенне, паккері

Такі пасти як болоньєзе та alla Norma найкраще смакують при використанні коротких макаронів-трубочок. Ці види однаково добре поєднуються як з суто овочевим соусом, так і з м'ясистою, грубою текстурою. У цьому типі макаронів соус "ховається" всередині отвору, перетворюючи кожен шматочок на справжню насолоду.

Фузілі, кампанелла, фарфале

Якщо ви любите лосось або креветки, поєднайте їх з хвилястими макаронами, щоб отримати справжню пасту мрію. Додайте трохи зелені, вершків або олії - і ви отримаєте просту страву, багату на омега-3 жирні кислоти.

Паста з фарфале (фото: Freepik)

Водночас фарфале доволі універсальні. Вони чудово поєднуються з багатьма видами продуктів: рибою, м'ясом, сиром, овочами та горіхами. Крім цього, ці макаронні вироби подають не лише з вершковим та сирним, а й з томатним соусом.