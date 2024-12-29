Що робити з кислими мандаринами: 2 дуже прості лайфхаки

Іноді навіть стиглі на вигляд мандарини можуть бути кислими або не дуже солодкими.Однак існують прості та ефективні способи, як зробити ці фрукти значно смачнішими та солодшими.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, що можна зробити з кислими мандаринами, щоб покращити їхній смак.

Нагріти мандарини перед вживанням

Якщо ви купили кислі мандарини, спробуйте зберігати їх при кімнатній температурі кілька годин або навіть добу перед тим, як їх їсти. Холод знижує солодкість фруктів, через що мандарини стають більш гіркими.

Зберігання мандаринів при кімнатній температурі може мати зворотний ефект. Нагрівання впродовж кількох днів дозволяє соку активніше проявити свій природний смак, тому мандарини можуть здатися солодшими.

Або, якщо у вас є час, просто покладіть мандарини на підвіконня на кілька днів. Під впливом сонячного світла вони поступово дозріють і стануть солодшими.

Пришвидшити цей процес можна за допомогою мікрохвильовки: для цього мандарини потрібно прогріти на високій потужності приладу протягом 30 секунд. Після охолодження цитрусові можна їсти.

Покласти в теплу воду

Щоб зробити кислі мандарини солодшими, не обов'язково чекати декілька днів. Тепла вода також допомагає активувати природні процеси дозрівання фруктів, в результаті чого мандарини стають солодшими.

Спершу нагрійте в достатньо великій мисці воду до температури близько 40-45 градусів. Важливо: рідина повинна бути теплою, але не гарячою. Не використовуйте окріп, оскільки це може пошкодити шкірку мандаринів і зробити їх непридатними для вживання.

В інший посуд налийте холодну воду. Помістіть мандарини в миску з теплою водою і залиште на 10-15 хвилин.

Після замочування перекладіть мандарини в холодну воду та залиште цитрусові на 1-2 хвилини. Цей крок допоможе зупинити процес варіння і зберегти свіжість фруктів, зробивши мандарини солодшими.