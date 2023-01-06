Коли потрібно колядувати, щедрувати та посівати: не переплутайте ці дати

Колядування

Прості обрядові пісеньки, в яких бажають здоров'я, багатства, гарного врожаю наступного року та щастя зазвичай співають діти та молодь. Деякі колядки мають жартівливу форму, а деякі - з більш релігійним змістом.

За традицією компанії колядників ходять сусідами та співають пісеньки, а за це привітні господарі обдаровують дітей солодощами, фруктами та дрібними грошима.

Колядувати починають 7 січня, протягом усього дня. Друга хвиля колядок – 14 січня (На Василя та Маланки). У деяких областях колядники ходять з 7 по 9 січня, а потім з 13 по 14 січня.

Посівання

З давніх-давен після служби в церквах по домівках ходили хлопчики й обсипали зерном будинки родичів і сусідів. Вважається, що першим у свято має до хати зайти чоловік – це принесе удачу та благополуччя. За посівання так само як і за колядки дають грошову винагороду.

Зерно використовують будь-яке: пшеницю, ячмінь, рис чи жито. Зазвичай його носять у мішечку і розсипають у рукавичках або ж натягують мішечки з тканини на руки. Розсипане зерно прибирати не можна до заходу сонця.

Посівати можна 14 січня, з самого ранку і майже до самого вечора. І робити обряд посівання можна лише хлопчикам.

Щедрування

Щедрують в Україні двічі – на Старий Новий рік 13-14 січня, а також напередодні Водохреща – 18 січня. Щедрівки – також старовинні обрядові пісні.

13 січня щедрувати дозволено молодим дівчатам та дівчаткам. А хлопці в цей час "водять Маланку" - одягаються у костюми фольклорних персонажів та гуляють містом чи селом.

14 січня щедрувати починають лише хлопчики. На 18 січня щедрувати можна всім.