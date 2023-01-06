Когда нужно колядовать, щедровать и посевать: не перепутайте эти даты

Колядование

Простые обрядовые песенки, в которых желают здоровья, богатства, хорошего урожая в следующем году и счастья обычно поют дети и молодежь. Некоторые колядки имеют шутливую форму, а некоторые - с более религиозным смыслом.

По традиции компании колядников ходят по соседям и поют песенки, а за это радушные хозяева одаривают детей сладостями, фруктами и мелкими деньгами.

Колядовать начинают 7 января, в течении всего дня. Вторая волна колядок - 14 января (На Василя та Маланки). В некоторых областях колядники ходят с 7 по 9 января, а потом с 13 по 14 января.

Посевание

С древних времен после службы в церквях по домам ходили мальчики и обсыпали зерном дома родственников и соседей. Считается, что первым в праздник в дом должен зайти мужчина - это принесет удачу и благополучие. За посевание также, как и за колядки дают денежное вознаграждение.

Зерно используют любое: пшеницу, ячмень, рис или рожь. Обычно его носят в мешочке и рассыпают в перчатках или же натягивают мешочки из ткани на руки. Рассыпанное зерно убирать нельзя до захода солнца.

Посевать можно 14 января, с самого утра и почти до самого вечера. И совершать обряд посевания можно только мальчикам.

Щедрование

Щедруют в Украине дважды - на Старый Новый год 13-14 января, а также накануне Крещения - 18 января. Щедривки - также старинные обрядовые песни.

13 января щедровать разрешено молодым девушкам и девочкам. А парни в это время "водят Маланку" - одеваются в костюмы фольклорных персонажей и гуляют по городу или селу.

14 января щедровать начинают только мальчики. На 18 января щедровать можно всем.