Як правильно загадати бажання на Різдво, щоб воно точно здійснилося

Різдвяна ніч вважається магічною. Саме з 6 на 7 січня потрібно загадувати найзаповітніші бажання, щоб вони справдилися. Важливо зробити це правильно, щоб шанси на успіх були високі.

Як правильно загадувати бажання на Різдво – читайте у матеріалі нижче.

В темряві

Бажання потрібно загадувати в абсолютній темряві. Можна вирушити на вулицю вночі та вибрати місце, де немає світла від будинків або ліхтарів. А ще можна загадувати бажання у темній кімнаті біля вікна. Найоптимальніший час – з 1 до 4 години ночі.

В тиші

Під час ритуалу не повинно бути сторонніх звуків, музики та телевізора. Бажано, щоб вам ніхто не заважав та не порушував ваш процес.

Як загадувати бажання

Вам потрібно подивитися у вікно і подумки намалювати те, про що ви мрієте. Після цього заплющити очі правою рукою і паралельно назвати вголос ще раз усі свої бажання. Потім долоню потрібно скинути з лиця у бік неба – так ви відправите посил у Всесвіт.

Для закріплення результату слід після ритуалу запалити червону свічку і ще раз вголос коротко повторити своє бажання.

Як правильно формулювати бажання

Своє бажання потрібно сформулювати наперед. Намагайтеся не загадувати якісь меркантильні речі, особливо якщо ви нічого не робили для їх досягнення.

Якщо ви багато працюєте, щоб здійснити свою мрію, акуратно сформулюйте те, чого хочете досягти.

Говоріть про своє бажання так, начебто воно вже почало виконуватися або незабаром здійсниться. І не забудьте подякувати за його виконання.

Загадувати бажання можна лише у тому, що стосується особисто вас. Якщо для ваших близьких та рідних – це можуть бути мрії про одужання. Категорично не можна загадувати щось про інших людей, особливо якщо це бажання спрямоване на управління чужою долею.

Не можна загадувати бажання зі злим наміром, з помстою комусь. Такі бажання не здійсняться, і ви на себе накликаєте неприємності.