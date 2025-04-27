Коли посадити картоплю, щоб отримати цього року гарний врожай

Щоб зібрати ранній і рясний урожай картоплі, необхідно влучно обрати час посадки, орієнтуючись не лише на календар, а й на погодні умови. Зміни клімату, теплі зими й нестабільна весна вимагають подвійної уважності до прогнозів і температури ґрунту.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли картопля отримає достатньо тепла для проростання, і ризики весняних заморозків будуть мінімальні.
Весняні приморозки стали частим явищем навіть у травні, тому поспішати з посадкою не варто. Хоча зими бувають теплими, різке похолодання навесні здатне знищити молоді сходи. Якщо картоплю висадити у березні або на початку квітня, вона може зійти занадто рано й потрапити під заморозки.
Безпечніше орієнтуватися на третю декаду квітня або початок травня, коли мінімальні нічні температури стабільно тримаються вище +5°C. Важливо постійно стежити за прогнозом погоди та готуватись до змін. Навіть кілька холодних ночей здатні знизити врожайність.
На невеликих ділянках ефективно використовувати укривний матеріал для збереження тепла. Найпростіший варіант - замульчувати картоплю перегнилою соломою чи сухим листям, які добре утримують температуру. У разі нічних приморозків, можна підгорнути землю до самого вершечка пагону, створюючи природну теплоізоляцію.
Для більшого захисту застосовують агроволокно - воно пропускає вологу, зберігає тепло й дозволяє сходам дихати. У крайньому разі підійде й поліетиленова плівка, яку вдень потрібно знімати для вентиляції. Всі ці способи дозволяють уберегти молоді рослини від пошкодження холодом.
Перед посадкою бульби варто дістати з погреба й залишити у теплому світлому приміщенні для пророщування. Оптимальна температура для цього - від +15°C вдень і не нижче +5°C вночі. Завдяки світлу формуються короткі, міцні паростки, що швидко вкорінюються після висадки.
Бажано, щоб паростки не перевищували 1 см - тоді картопля дає найкращі результати. Довгі паростки понад 5 см витягують поживні речовини з бульби, і врожайність знижується. Для посадки відбирають середні бульби з міцними паростками, які краще розвиваються в ґрунті.
Садити картоплю краще після дощу або поливу, коли ґрунт вологий і добре прогрітий. У таких умовах вона швидко проростає й починає розвиватись. Якщо посадити в холодний або надто вологий ґрунт, зростає ризик гнилі та грибкових хвороб.
Орієнтуватися слід не на сусідів, а на стан землі та погоду у своєму регіоні. Найкраща середньодобова температура ґрунту для росту - близько +17°C. Якщо температура піднімається вище +35°C, ріст картоплі припиняється зовсім.
Картопля добре росте після зернових культур - ячменю, вівса, озимої пшениці, жита, а також після зернобобових - гороху, сої, люпину. Гарними попередниками також вважаються кукурудза, капуста, огірки, багаторічні трави.
Висаджувати картоплю на одному й тому ж місці щороку не рекомендується. Повертати її в ту саму ділянку варто не раніше ніж через 3-5 років. Це дозволяє уникнути накопичення хвороб і шкідників у ґрунті. Чергування культур зберігає родючість землі та сприяє кращому врожаю.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Moysad.com.ua, Southern Living.