Коли посадити картоплю, щоб отримати цього року гарний врожай

Зміни клімату й ризики ранньої посадки

Весняні приморозки стали частим явищем навіть у травні, тому поспішати з посадкою не варто. Хоча зими бувають теплими, різке похолодання навесні здатне знищити молоді сходи. Якщо картоплю висадити у березні або на початку квітня, вона може зійти занадто рано й потрапити під заморозки.

Безпечніше орієнтуватися на третю декаду квітня або початок травня, коли мінімальні нічні температури стабільно тримаються вище +5°C. Важливо постійно стежити за прогнозом погоди та готуватись до змін. Навіть кілька холодних ночей здатні знизити врожайність.

Як захистити картоплю від заморозків

На невеликих ділянках ефективно використовувати укривний матеріал для збереження тепла. Найпростіший варіант - замульчувати картоплю перегнилою соломою чи сухим листям, які добре утримують температуру. У разі нічних приморозків, можна підгорнути землю до самого вершечка пагону, створюючи природну теплоізоляцію.

Для більшого захисту застосовують агроволокно - воно пропускає вологу, зберігає тепло й дозволяє сходам дихати. У крайньому разі підійде й поліетиленова плівка, яку вдень потрібно знімати для вентиляції. Всі ці способи дозволяють уберегти молоді рослини від пошкодження холодом.

Як пророщувати насіннєву картоплю

Перед посадкою бульби варто дістати з погреба й залишити у теплому світлому приміщенні для пророщування. Оптимальна температура для цього - від +15°C вдень і не нижче +5°C вночі. Завдяки світлу формуються короткі, міцні паростки, що швидко вкорінюються після висадки.

Бажано, щоб паростки не перевищували 1 см - тоді картопля дає найкращі результати. Довгі паростки понад 5 см витягують поживні речовини з бульби, і врожайність знижується. Для посадки відбирають середні бульби з міцними паростками, які краще розвиваються в ґрунті.

Поспішати з посадкою картоплі навесні може бути помилкою (фото: Freepik.com)

Коли і як садити картоплю

Садити картоплю краще після дощу або поливу, коли ґрунт вологий і добре прогрітий. У таких умовах вона швидко проростає й починає розвиватись. Якщо посадити в холодний або надто вологий ґрунт, зростає ризик гнилі та грибкових хвороб.

Орієнтуватися слід не на сусідів, а на стан землі та погоду у своєму регіоні. Найкраща середньодобова температура ґрунту для росту - близько +17°C. Якщо температура піднімається вище +35°C, ріст картоплі припиняється зовсім.

Добрі попередники та правила сівозміни

Картопля добре росте після зернових культур - ячменю, вівса, озимої пшениці, жита, а також після зернобобових - гороху, сої, люпину. Гарними попередниками також вважаються кукурудза, капуста, огірки, багаторічні трави.

Висаджувати картоплю на одному й тому ж місці щороку не рекомендується. Повертати її в ту саму ділянку варто не раніше ніж через 3-5 років. Це дозволяє уникнути накопичення хвороб і шкідників у ґрунті. Чергування культур зберігає родючість землі та сприяє кращому врожаю.