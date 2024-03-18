Коли починати сіяти буряк у 2024 році, щоб мати гарний урожай

Який буряк можна садити у квітні

Вибір сорту буряка для посадки у квітні залежить від стійкості рослини до холодів та заморозків. Обирати краще ранньостиглі сорти, терміном дозрівання 50-80 днів.

Найкращі сорти

Браво - невибагливий сорт, стійкий до хвороб

Червона Куля - термін дозрівання 80-90 днів

Бордо 237 - невибагливий та урожайний сорт

Ренова

Єгипетська плоска

Коли потрібно садити буряк

Посів буряка у відкритий ґрунт широко практикується в південній смузі. Середня денна температура повинна складати 15 градусів тепла, температура ґрунту не має опускатися нижче +10 градусів.

Також варто користуватися місячним календарем для вибору найкращої дати для посадки. Коренеплоди зазвичай садять на спадаючий місяць.

Найкращі дні у квітні: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 28, 30.

Несприятливими днями для посадки рослин вважаються дні Молодика та Повні, а це 12 та 27 квітня.

Чи можна садити буряк на розсаду

Так, буряк можна вирощувати розсадою і це потрібно робити приблизно за місяць до орієнтовної висадки в ґрунт. Відстань між рядами має бути 5 см, глибина посадки - 2-3 см, між зернятками - 2 см.

При використанні розсади вдається отримати швидкий урожай (на 20-25 днів швидше, ніж у відкритому ґрунті).

Крім того, при посадці розсади не доведеться проріджувати слабкі сходи, викидати зайві зародки й це збільшить кількість плодів урожаю. Паростки мають бути готові для пересадки у відкритий ґрунт, коли утворюється два-три міцних листочки.

Як підготувати насіння

Деякі виробники пропонують вже оброблений матеріал, але часто городники використовують саме не обробний і готують його до посадки самостійно.

Насіння потрібно спочатку "розбудити". Для цього жменю матеріалу потрібно на кілька днів замочити у чистій воді. Для насичення необхідними вітамінами та мінеральними речовинами зерна буряка поміщають в розчин стимулятора росту.

Через два дні розкладають в один шар на вологій марлі й залишають в теплому місці на дві доби. Така підготовка забезпечить появу перших сходів вже за тиждень після посадки.

Підготовка ґрунту

Також обов'язково потрібно підготувати грядки для майбутнього буряка. Земля в цей час ще не дуже активна, перші сходи тільки починають проявлятися. Тому ґрунт потрібно добре перекопати, додати компосту та ретельно розпушити.

Найкращими умовами висадки буряка є вологість та прохолода, тому обирайте дні з хмарною погодою або навіть - під час легкого дрібного дощу. А ще - обирайте вечірній час.

На перші 3-4 дні вкрийте посадку від прямих сонячних променів тканиною і щодня зволожуйте ґрунт. Як тільки паростки проб'ються, потреба в поливі скоротяться до 1 разу на тиждень.

Не забувайте про прорідження паростків, якщо ви одразу посіяли в ґрунт. А ще дуже важливо - розпушувати землю, саме це дозволяє отримати соковиті та смачні плоди.

Помилки при посадці буряка

Вибір місця. Висадка овочу повторно в один і той же місце виключена. Попередниками буряків можуть бути грядки картоплі, цибулі, томата, огірків. Не рекомендується висаджувати буряк після капусти, моркви, редьки.

Полив. Паростки буряка посухостійкі, не виносять надлишку вологи й потребують поливу тільки в разі повного висихання ґрунту. Надмірний полив призведе до загнивання плодів, появі хвороб і зниження смакових якостей.

Грядка. Звична грядка для вирощування овочів - поглиблена, з бортиками для утримання вологи. Бурякам же необхідно достатня насиченість ґрунту киснем, тому сформуйте високу грядку, це позитивно позначиться на зростанні коренеплоду, а також дозволить відвести зайву вологу.

Підготовка до посадки. При середній денній температурі повітря + 5 градусів буряк можна сміливо гартувати - виставляти на балкон спочатку на день, а з часом і на ніч. Так, паростки звикнути до нових зовнішніх умов і відмінно перенесуть нові умови.

Ґрунт. Уникайте посадки буряка в землю підвищеної кислотності. Нейтралізувати кислотність ґрунту допоможе внесення доломітового борошна або вапна.