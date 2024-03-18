Когда начинать сеять свеклу в 2024 году, чтобы иметь хороший урожай

Какую свеклу можно сажать в апреле

Выбор сорта свеклы для посадки в апреле зависит от устойчивости растения к холодам и заморозкам. Выбирать лучше раннеспелые сорта, сроком созревания 50-80 дней.

Лучшие сорта

Браво - неприхотливый сорт, устойчивый к болезням

Красный Шар - срок созревания 80-90 дней

Бордо 237 – неприхотливый и урожайный сорт

Ренова

Египетская плоская

Когда нужно сажать свеклу

Посев свеклы в открытую почву широко практикуется в южной полосе. Средняя дневная температура должна составлять 15 градусов тепла, температура почвы не должна опускаться ниже +10 градусов.

Также следует пользоваться лунным календарем для выбора наилучшей даты для посадки. Корнеплоды обычно сажают на ниспадающую луну.

Лучшие дни в апреле: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 28, 30.

Неблагоприятными днями для посадки растений считаются дни Новолуния и Полнолуния, а это 12 и 27 апреля.

Можно ли сажать свеклу на рассаду

Да, свеклу можно выращивать рассадой и это нужно делать примерно за месяц до ориентировочной высадки в грунт. Расстояние между рядами должно быть 5 см, глубина посадки – 2-3 см, между зернышками – 2 см.

При использовании рассады получается быстрый урожай (на 20-25 дней быстрее, чем в открытом грунте).

Кроме того, при посадке рассады не придется прореживать слабую всходы, выбрасывать лишние зародыши и это увеличит количество плодов урожая. Ростки должны быть готовы для пересадки в открытый грунт, когда образуется два-три крепких листика.

Как подготовить семена

Некоторые производители предлагают уже обработанный материал, но часто огородники используют именно не обрабатывающий и готовят его к посадке самостоятельно.

Семена нужно сначала "разбудить". Для этого пригоршню материала нужно на несколько дней замочить в чистой воде. Для пропитки необходимыми витаминами и минеральными веществами зерна свеклы помещают в раствор стимулятора роста.

Через два дня раскладывают в один слой на влажной марле и оставляют в теплом месте на двое суток. Такая подготовка обеспечит появление первой лестницы уже через неделю после посадки.

Подготовка почвы

Также обязательно нужно подготовить грядки для будущей свеклы. Земля в это время еще не очень активна, первая лестница только начинает проявляться. Поэтому почву нужно хорошо перекопать, добавить компоста и тщательно разрыхлить.

Лучшими условиями высадки свеклы является влажность и прохлада, поэтому выбирайте дни с облачной погодой или даже во время легкого дождя. А еще – выбирайте вечернее время.

На первые 3-4 дня укройте посадку от прямых солнечных лучей тканью и ежедневно увлажняйте почву. Как только ростки пробьются, потребность в поливе сократятся до 1 раза в неделю.

Не забывайте о прореживании ростков, если вы сразу посеяли в почву. А еще очень важно – разрыхлять землю, именно это позволяет получить сочные и вкусные плоды.

Ошибки при посадке свеклы

Выбор места. Высадка овоща повторно в одно и то же место исключена. Предшественниками свеклы могут быть грядки картофеля, лука, томата, огурцов. Не рекомендуется высаживать свеклу после капусты, моркови, редьки.

Полив. Ростки свеклы засухоустойчивы, не выносят избытка влаги и нуждаются в поливе только в случае полного высыхания почвы. Чрезмерный полив приведет к загниванию плодов, появлению болезней и снижению вкусовых качеств.

Грядки. Обычная грядка для выращивания овощей – углубленная, с бортиками для удержания влаги. Свеклам же необходима достаточная насыщенность почвы кислородом, поэтому сформируйте высокую грядку, это положительно скажется на росте корнеплода, а также позволит отвести лишнюю влагу.

Подготовка к посадке. При средней дневной температуре воздуха +5 градусов свеклу можно смело закаливать – выставлять на балкон сначала в день, а со временем и на ночь. Да, ростки привыкнут к новым внешним условиям и отлично перенесут новые условия.

Почва. Избегайте посадки свеклы в землю повышенной кислотности. Нейтрализовать кислотность почвы поможет внесение доломитовой муки или извести.