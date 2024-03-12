Коли у 2024 році потрібно садити моркву: секрети та правила гарного врожаю

Весна - гаряча пора для всіх городників, бо приходить час садити рослини на розсаду та готувати майбутній город для саджання овочів. Одна з найважливіших культур, яка є на грядках в кожного городника - це морква .

Як та коли потрібно садити моркву у 2024 році, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли садити моркву

Морква дуже стійка до несприятливих погодних умов та переносить низькі температури. Тому її сіють в ґрунт рано, як тільки повністю сходить сніг. Для перших сходів може бути температура землі від +3 до +5 градусів, а сіянці не загинуть навіть при весняному похолоданні та заморозках на ґрунті. Температура повітря при цьому прогрівається вдень до +10 +12 градусів.

Тому моркву не сіють на розсаду, а одразу висаджують на городі. Для цього потрібно дочекатися першого сталого весняного потепління та звіритися з місячним календарем. Переважно, це - кінець березня - перша половина квітня.

Коренеплоди, які ростуть у землі, садять на спадний місяць. Саме в цей час соки рухаються по рослині вниз, що сприяє гарному врожаю. Найкращий період для посадки моркви у 2024 році - з 1 по 10 квітня, а також з 28 по 30 квітня.

Як обирати сорти моркви

Досвідчені городники радять використовувати вітчизняне насіння, бо імпортні сорти поступаються в стійкості та витривалості. Однак вони можуть мати більш яскраві та насичені смаки.

Морква, як і багато інших культур, ділиться на ранні сорти, середньостиглі та пізньостиглі. Ранні сорти підходять для швидкого врожаю, але не підходять для зимового зберігання. Пізньостиглі сорти будуть зберігатися довго взимку. А ось середньостиглі універсальні - вони достигають швидко і зберігаються добре.

Найкращі сорти (для посадки у квітні):

Лагуна F

Оленка

Тушон

Карамелька

Улюблена

Шантане

Вітамінна

Нантська

Лакомка

Віта лонга

Карлена

Коли садити моркву не можна

Однозначні рекомендації - не сіяти моркву на молодик та на повний місяць. У квітні період з 13 по 26 квітня буде за зростаючим місяцем. Садити у цей час моркву теж можна, але ці дні не настільки сприятливі. Ну і звісно, якщо погода принесе сюрпризи у вигляді снігу та заморозків, то варто відкласти посадку ще на тиждень.

Особливості посадки та помилки

Найголовніше - підготувати ґрунт. Очистити місце від бур'янів, перекопати, розпушити землю та внести добрива. Грядку для моркви потрібно облаштувати на сонячній, захищеній від вітру ділянці. Прогріта сонцем земля найбільш сприятлива для розвитку моркви.

Грядку потрібно трошки підняти над поверхнею - щоб дощова вода не накопичувалась, бо надлишок вологи згубний для моркви. При плануванні можна розмістити грядки з морквою поруч з цибулею. Рослини будуть відганяти шкідників одне від одного.

Перші сходи мають з'явитися за 2-3 тижні. Якщо погодні умови будуть несприятливі, то готуйтеся чекати трошки довше. Як тільки сходи з'явилися, відрахуйте 5 днів і проведіть перший полив. Якщо був дощ, то додатковий полив можна відкласти. Зволожений ґрунт потрібно дуже обережно розпушити.

Слідкуйте, щоб земля не покривалася кіркою, бо вона не буде пропускати повітря й це буде заважати росту моркви. Як тільки з'явиться 90-95% сходів, потрібно провести перше проріджування. Видаліть слабкі рослини, які заважають розвитку сильних.

Основні помилки: