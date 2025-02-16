6 фільмів, які допоможуть позбутися тривожності та розслаблять ваш мозок

Якщо ви відчуваєте напругу та тривожність, найкращим способом розслабитися може бути перегляд фільмів, які створені для того, щоб заспокоїти розум і дарувати відчуття спокою.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує добірку кінокартин, які допоможуть зняти стрес, дозволяючи вам на деякий час забути про буденні турботи.

Патерсон (2016)

Спокійна драма Джима Джармуша, яка слідкує за буднями Патерсона, водія автобуса з однойменного міста в Нью-Джерсі. Кожен день він займається звичними справами, але має захоплення - поезію, яку записує у своєму блокноті.

На лоні природи (1988)

Драма, знята Джеймсом Кемероном, яка розповідає історію про двох чоловіків, що вирушають у подорож через дикі американські пейзажі. Фільм фокусується на їхній боротьбі за виживання, а також на глибоких особистих змінах, які вони переживають під час цієї подорожі.

Весна, літо, осінь, зима... і знову весна (2003)

Корейський фільм режисера Кім Кі-дука, що розповідає про життя монаха, який проводить свій шлях через чотири пори року, що символізують етапи людського життя.

У фільмі показано, як персонаж змінюється з часом, стикаючись з любов'ю, стражданнями та духовним просвітленням. Краса природи і глибока філософія, переплетена з історією, створюють медитативну атмосферу, що змушує задуматись про циклічність життя.

Сонце моє (2022)

Зворушлива історія про дорослішання і пошук себе. Софі, згадуючи літні канікули з батьком, занурює глядача у світ дитячих переживань і складних стосунків. Фільм майстерно передає атмосферу безтурботного дитинства, змішуючи радість першого кохання з гіркотою розриву.

Мила Френсіс (2012)

Сюжет французької драми розгортається навколо молодої жінки, на ім'я Мила, яка намагається знайти своє місце в житті після емоційних труднощів. Вона стикається з внутрішніми переживаннями і пошуками ідентичності, а також намагається побудувати стосунки з іншими людьми.

Камон Камон (2021)

Картина розповідає про радісні й складні моменти у житті Джонні, журналіста, який вирушає в подорож по США з 9-річним племінником, що має свої труднощі та запитання щодо життя.