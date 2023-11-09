Квашена капуста шкідлива чи корисна? Кому її їсти точно не можна

Улюблений та популярний восени та зимовий час продукт - квашена капуста. Вона має унікальну користь для здоров'я, в ній багато вітамінів та мінералів. Але їсти її, на жаль, можна далеко не всім.

У чому користь квашеної капусти та кому її їсти точно не варто, розбиралося РБК-Україна (проєкт Styler) разом із фахівцями ZOE.

Користь квашеної капусти

Така капуста складається з двох інгредієнтів - свіжої капусти та солі. Її дрібно шаткують, складають у ємності та засипають сіллю. Після процесу ферментації у такій капусті утворюється безліч природних бактерій.

Така капуста дуже корисна для здоров'я серця, кісток, імунітету, вона знижує запалення, ризик виникнення раку і навіть допомагає впоратися із занепокоєнням.

У квашеній капусті багато клітковини, вітамінів А, В, С та К, мінерали та пробіотики. Дослідження показують, що регулярне вживання квашеної капусти допомагає нормалізувати роботу кишківника. Достатньо 75 г щодня, щоб позбавитися болю і здуття живота, нормалізувати стілець і поліпшити мікробіом кишечника.

Також така капуста допомагає знизити артеріальний тиск, оскільки вона є джерелом вітаміну К2. Цей вітамін знижує ризик розвитку деяких захворювань серця та покращує здоров'я артерій. Також він важливий для здоров'я кісток, оскільки допомагає кальцію.

Деякі дослідження показують, що регулярний прийом квашеної капусти з раннього дитинства (щонайменше 3 порцій на тиждень) знижував ризик розвитку раку молочної залози на 72%. Також антиоксиданти та інші рослинні поживні речовини в капусті відіграють важливу роль у запобіганні пошкодженню клітин, що може призвести до раку.

Ще в одному дослідженні вчені встановили, що у людей, схильних до тривоги при вживанні квашеної капусти, симптоми покращувалися. Однак тут є важлива пересторога: у капусті міститься високий рівень тираміну. Він може взаємодіяти з інгібіторами моноаміноксидази (ІМАО), класом препаратів для лікування тривоги та депресії. Тому варто обговорити з лікарем, чи можна їсти квашену капусту.

Наявність пробіотиків у квашеній капусті дозволяють принести користь у підвищенні імунітету та зниженні запалень. Пробіотики в цілому можуть полегшити симптоми різних захворювань - від серйозних інфекцій до застуди, та сприяти швидшому одужанню.

В одній чашці капусти багато вітаміну С, який може забезпечити добову норму до 28%.

Шкідливість та заборони квашеної капусти

Хоча цей продукт дуже корисний для здоров'я, все ж таки є деякі заборони та обмеження на її вживання.

Непереносимість гістаміну. У квашеній капусті багато гістаміну, який може бути причиною проблем із травленням та симптомів алергії у деяких людей. Цілком можливо, що вживання квашеної капусти може викликати або погіршити ці реакції.

Лікарська взаємодія. Квашена капуста може містити високий рівень тираміну, який може небезпечно взаємодіяти з класом препаратів, які називаються ІМАО. Якщо ви приймаєте ІМАО, поговоріть зі своїм лікарем, перш ніж додавати квашену капусту до свого раціону.

Високий вміст натрію. Якщо ви схильні до ризику високого кров'яного тиску або дотримуєтеся дієти з низьким вмістом натрію, солона квашена капуста може виявитися для вас не найкращим вибором. В одній чашці міститься менш як 1000 міліграмів натрію, тому це залежить від того, що ще ви їсте. Якщо у вас є сумніви, поговоріть зі своїм лікарем.

Проблеми зі шлунком. З особливою обережністю варто вживати таку капусту людям із захворюванням шлунково-кишкового тракту: гастритами, виразкою, синдромом подразненого кишечника, виразковим колітом, гастродуоденітами.

Ниркова недостатність. Вміст солі може несприятливо вплинути здоров'я нирок.

Годуючи мами. Велика кількість квашеної капусти в раціоні у мами, що годує, може викликати проблеми у малюка з животиком.

Набряки. Людям зі схильністю до набряків варто з обережністю вживати квашену капусту.

Щитовидна залоза. Людям із захворюваннями щитовидної залози варто проконсультуватися з лікарем щодо прийому квашеної капусти.

Важливо! Намагайтеся не вживати квашену капусту після 18.00-19.00 і не перевищуйте добову норму в 150-200 г.