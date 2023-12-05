Когда лучше квасить капусту в декабре, а когда нельзя: самые благоприятные дни

Квашеную капусту зимой готовят практически в каждой украинской семье. Конечно, это же украинский суперфуд, который не только вкусен, но и очень полезен. Следует знать, что есть специальные дни, в которые нужно готовить квашенину, чтобы она получилась вкусной и хрустящей. Для этого нужно ориентироваться на Лунный календарь.

Когда лучше квасить капусту в декабре - читайте в материале ниже.

Когда квасить капусту в декабре 2023

Лучшей капуста получается, если ее приготовить на растущий месяц. Если квасить капусту во время убывающего месяца, капуста может вообще не просолиться. Засоленная капуста в новолуние не будет сохраняться и будет иметь плохой вкус.

Самыми благоприятными днями по лунному календарю для заквашивания капусты в декабре 2023 будут 5,6,8,13, 14, 28 декабря.

Если вы засолите капусту 4, 10, 11, 19, 23, 24, 26 декабря во время убывающего месяца, то результат вас не порадует. В эти дни солить не нужно.

В чем польза квашеной капусты

Ферментированные продукты укрепляют иммунитет, избавляют от запоров, успокаивают нервную систему, очищают кожу, снижают воспаление в организме. Они содержат витамины группы В, С, К. Омега 3. Также натрий, железо, пробиотики и пребиотики.

Квашеную капусту следует включать в рацион людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания. Ее сок нормализует уровень холестерина, улучшает состояние сосудов при атеросклерозе, что в свою очередь улучшает деятельность всей сердечно-сосудистой системы.

Еще один плюс в пользу квашеной капусты - низкая калорийность. В 100 г содержится всего 23 ккал. Поэтому ее спокойно могут употреблять те, кто хочет похудеть.